JAE: JAV ir Irano susitarimo dėl Hormuzo sąsiaurio tikimybė – 50 ir 50

Prezidento patarėjas Anwaras Gargashas paragino Teheraną nepervertinti savo galimybių per trūkinėjančias derybas, vykstančias trapių paliaubų kare Artimuosiuose Rytuose metu.
Irano pareigūnai „per daugelį metų praleido daug progų, nes yra tendencija pervertinti savo kortas“, GLOBSEC forume Prahoje sakė A. Gargashas.
„Tikiuosi, kad šį kartą jie to nepadarys“, – teigė jis.
Naftos turtingi JAE, kuriuose yra JAV karinių objektų, per 40 karo dienų nuo vasario 28-osios buvo atakuoti apie 3,3 tūkst. dronų ir raketų, sakė A. Gargashas. Jo teigimu, tik maždaug keturiems procentams dronų ir raketų pavyko prasiskverbti.
Jis teigė, kad padėtis dėl Irano blokuojamo Hormuzo sąsiaurio, kuriuo paprastai gabenamas penktadalis pasaulinės naftos produkcijos, turi grįžti į normalias vėžes, ir įspėjo dėl negalutinių paliaubų.
„Derybos vien tam, kad būtų pasiektos paliaubos ir pasėtos sėklos tolesniam konfliktui ateityje, nėra tai, ko mes siekiame, – sakė jis. – Ir aš manau, kad Hormuzo sąsiauris aiškiai turi grįžti prie status quo ir kad tai turėtų būti tarptautinis vandens kelias.“
JAV derybininkams sutelkus dėmesį į galimą Irano atominio ginklo kūrimą, A. Gargashas sakė: „Irano branduolinė programa buvo mūsų antras ar trečias rūpestis, dabar tai yra mūsų pirmasis rūpestis.“
„Mes matome, kad Iranas gali panaudoti bet kokį ginklą, kurį turi savo rankose“, – pridūrė jis.
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