Japonijoje dėl 36 aukų pareikalavusio animacijos studijos padegimo areštuotas vyras

„Areštavome 42 metų Shinji Aobą (Šindžį Aobą), įtariamą 36 žmonių nužudymu sukeliant gaisrą“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas.

Įtariamasis areštuotas praėjus 10 mėnesių po padegimo Kioto animacinių filmų studijoje „Kyoto Animation“, kur per tą gaisrą dar dešimtys žmonių buvo sužeisti.

Sh. Aoba buvo sulaikytas netrukus po gaisro. Jis buvo patyręs smarkių nudegimų ir buvo nuvežtas į ligoninę. Pranešta, kad ištisas savaites jis išgulėjo be sąmonės.

Skelbiama, kad jis prieš padegdamas degų skystį, kurio prilaistė pastate, pasakė: „Griūkit negyvi.“

Padegimo motyvas vis dar nėra aiškus, nors jis, kaip pranešama, pripažino savo kaltę. Kai kuriuose pranešimuose sakoma, kad Sh. Aoba kaltino „Kyoto Animation“ jo darbų plagijavimu.

Sh. Aoba „įsilaužė į studiją, prilaistė benzino pirmame aukšte, padegė jį ir nužudė 36 žmones“, 14 vyrų ir 22 moteris, sakė policijos atstovas.

Sh. Aoba taip pat kaltinamas pasikėsinimu nužudyti 34 žmones, kurie per gaisrą buvo sužeisti, taip pat peilių turėjimu gatvėje be pateisinamos priežasties, taip pažeidžiant griežtus Japonijos ginklų kontrolės įstatymus.

Policija oficialiai neareštavo Sh. Aobos, kol jo būklė buvo sunki.

Jis vis dar sveiksta, bet policija parengė gydymo sąlygas nuovadoje, į kurią jis bus nusiųstas, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK.

Siaubingas išpuolis gerai žinomoje animacijos studijoje buvo daugiausiai aukų nusinešęs smurtinis nusikaltimas per kelis dešimtmečius ir sukrėtė saugumu garsėjančią Japoniją.

Daug per gaisrą žuvusių žmonių buvo jauni, tarp jų buvo 21 metų moteris.

„Tai žmonės, kurie ant savo pečių nešė Japonijos animacijos industriją, – tuomet žurnalistams sakė „Kyoto Animation“ prezidentas Hideaki Hatta (Hideakis Hata). – Plyšta širdis. Prarasti japonų brangakmeniai.“

„Kyoto Animation“, kurią jos gerbėjai vadina „KyoAni“, šalyje ir pasaulyje garsėja savo vaidmeniu kuriant populiarius televizijos animė serialus, tarp jų „Haruhi Sudzumijos melancholiją“ (Suzumiya Haruhi no Yuutsu; The Melancholy of Haruhi Suzumiya) ir „K-ON!“.

Nors daug animacijos studijų yra įsikūrusios Tokijuje, „Kyoto Animation“, kaip pranešta, buvo pasiryžusi likti senoviniame Kioto mieste.

Studijos darbai dažnai pasižymi detalumu, kurį entuziastingi gerbėjai vadina „KyoAni“ kokybe“.