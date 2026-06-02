Japonijoje siaučiant tropinei audrai „Jangmi“ sužeisti devyni žmonės

Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potvynius, audrai „Jangmi“, kuri kiek nusilpo nuo taifūno, judant į šiaurę po to, kai pirmadienį ji užklupo subtropinę Okinavos salą.
Visi Mijadzakio miesto, esančio Kiūšiū saloje, gyventojai – apie 390 tūkst. žmonių – buvo paraginti evakuotis iš savo namų.
Vietos žiniasklaidos parodytuose vaizduose matyti liūtys ir stiprus vėjas, kuris Okinavoje nuvertė 10 metrų aukščio medį.
Antradienio rytą apie 17 tūkst. namų ūkių saloje ir daugiau nei 30 tūkst. pietvakariniame Kagošimos regione neturėjo elektros.
Vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai Minoru Kihara teigė, kad dėl „Jangmi“ Okinavoje taip pat sužeisti devyni žmonės.
Visuomeninis transliuotojas NHK pranešė, kad sužalojimus sukėlė „Jangmi“ nešami daiktai, atsitrenkę į automobilius, ir stiprus vėjas, dėl kurio žmonės neišlaikė pusiausvyros.
M. Kihara įspėjo, kad trečiadienį, audrai artėjant, gali sutrikti viešojo transporto eismas Tokijuje ir netoliese esančiuose miestuose.
„Tie iš jūsų, kurie gyvena vietovėse, kurias gali paveikti audra, prašome atidžiai stebėti jūsų savivaldybių skelbiamą evakuacijos informaciją ir nepamiršti ankstyvos evakuacijos“, – spaudos konferencijoje sakė M. Kihara.
„Prašome išlikti budriems ir būtinai imtis veiksmų savo gyvybei apsaugoti“, – pridūrė jis.
Dvi didžiausios Japonijos oro linijų bendrovės „All Nippon Airways“ ir „Japan Airlines“ atšaukė iš viso 600 skrydžių, suplanuotų nuo pirmadienio iki trečiadienio.
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