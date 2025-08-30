JAV apeliacinis teismas neteisėtais pripažino Trumpo muitus pasauliui

Apeliacinis teismas patvirtino žemesnės instancijos teismo išvadą, kad D. Trumpas viršijo savo įgaliojimus, kai pasinaudodamas ypatingiems atvejams skirtomis galiomis įvedė plačius muitus.
Tačiau teisėjai leido palikti šiuos muitus galioti iki spalio vidurio, o D. Trumpas iškart pareiškė, kad šiuo laiku pasinaudos.
Apeliacinis teismas „neteisingai pasakė, kad mūsų Tarifus reiktų panaikinti, bet jie žino, kad Jungtinės Amerikos Valstijos galiausiai laimės“, pareiškė prezidentas, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ užsipuldamas verdiktą.
Jis pridūrė, kad kovos „padedant Jungtinių Valstijų Aukščiausiajam Teismui“.
Apeliacinio teismo sprendimas reiškia smūgį prezidentui, kuris muitus naudoja kaip kone universalų ekonominės politikos įrankį.
Verdiktas taip pat galėtų priversti suabejoti susitarimais, kuriuos D. Trumpas sudarė su svarbiomis prekybos partnerėmis, pavyzdžiui, Europos Sąjunga (ES), ir iškėlė klausimų dėl to, kas nutiks su milijardais dolerių, kuriuos JAV surinko įvedusios muitus, jei konservatorių dominuojamas Aukščiausiasis Teismas neparems prezidento.
Tačiau penktadienio verdiktas nėra susijęs su D. Trumpo administracijos įvestais muitais plieno, aliuminio, automobilių ir kitiems konkretiems sektoriams.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) savo ruožtu įspėjo, kad muitų efektyvumo stabdymas „nulems pavojingus diplomatinius sunkumus“.
(be temos)