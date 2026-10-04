JAV jūrų pėstininkui – kraupūs įtarimai

Įtariamasis šeštadienį „Nahos viešbutyje nužudė 39 metų moterį ir pavogė jos piniginę“, naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos atstovas spaudai.
JAV ambasadorius George'as Glassas socialiniame tinkle paskelbtame įraše nurodė kalbėjęsis su Japonijos užsienio reikalų ministerijos atstovais ir Okinavos gubernatoriumi, išreiškęs „nuoširdžią užuojautą“ ir pažadėjęs visapusiškai bendradarbiauti tęsiant tyrimą.
Visuomeninis transliuotojas NHK ir kitos Japonijos žiniasklaidos priemonės, remdamosi su tyrimu susijusiais šaltiniais, pranešė, kad netoli įvykio vietos esančių stebėjimo kamerų įrašuose matyti, kaip užsienietis su moterimi įeina į kambarį, o vėliau išeina nešdamasis jos daiktus.
Vėliau policija surado 20-metį vyrą, kuris atitiko vaizdo įrašuose užfiksuoto įtariamojo apibūdinimą, ir paprašė jo savanoriškai vykti kartu į vietos policijos nuovadą. Ten vyras buvo sulaikytas, pranešė NHK.
Pranešama, kad jis kaltinimus neigė.
Japonijoje dislokuota apie 54 tūkst. JAV karių, dauguma jų – Okinavoje.
JAV karių įvykdyti nusikaltimai, įskaitant išžaginimus, užpuolimus, pabėgimus iš eismo įvykio vietos ir neblaivių vairuotojų sukeltas avarijas, Okinavoje jau seniai kelia protestus ir ne kartą temdė glaudžių sąjungininkių saugumo srityje Japonijos ir JAV santykius.
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