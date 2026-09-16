JAV Kongresas skelbia kiek milijardų jau išleista karui Irane

„Iki 2026 metų rugpjūčio 1 d. ginkluotas konfliktas su Iranu (Gynybos departamentui) kainavo maždaug 38 mlrd. dolerių“, – teigiama tarnybos ataskaitoje.
Joje priduriama, kad, priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 mlrd. dolerių ar daugiau.
Šios išlaidos „galėtų būti dar didesnės, jei karo veiksmai dar labiau paaštrėtų“, – pridūrė tarnyba.
Ataskaitoje teigiama, kad šie skaičiai atspindi, be kitų veiksnių, išnaudotų šaudmenų ir mūšiuose prarastos įrangos pakeitimo išlaidas bei padidėjusias kariuomenės degalų išlaidas.
Analizė buvo parengta reaguojant į Atstovų Rūmų Biudžeto komiteto vadovo, demokratų lyderio Brendano Boyle’o ir kitų demokratų įstatymų leidėjų prašymą.
Liepos mėnesį gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas apskaičiavo, kad karas su Iranu kainavo 37,5 mlrd. dolerių.
Antradienį Kongreso biudžeto tarnyba konstatavo, kad pagrindinis konflikto su Iranu ekonominis poveikis yra susijęs su infliaciniu spaudimu, kurį sukelia naftos ir gamtinių dujų tiekimo sutrikimai.
Tarnyba dabar prognozuoja, kad bendra infliacija šalyje kitų metų pirmąjį ketvirtį bus 0,5 procentinio punkto didesnė, nei buvo prognozuota vasario mėnesį. O bazinė infliacija, neįskaitant svyruojančių maisto ir energijos segmentų, taip pat greičiausiai bus 0,3 procentinio punkto didesnė, nei anksčiau prognozuota.
Ataskaitoje taip pat pažymėta, kad didesni infliacijos rodikliai padidins iždo obligacijų pajamingumą.
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