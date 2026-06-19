JAV paskelbė, kad, sudavus smūgį tariamam narkotikų kontrabandininkų laivui, žuvo trys žmonės

Remiantis žvalgybos duomenimis, pranešama, kad laivas buvo naudojamas narkotikų kontrabandai ir plaukė žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, platformoje „X“ pranešė JAV Pietų vadavietė.
„Per šią operaciją žuvo trys vyrai narkoteroristai. Nė vienas JAV karinių pajėgų narys nenukentėjo“, – rašoma pranešime.
Vykdydamos prezidento Donaldo Trumpo administracijos nurodymus, JAV ginkluotosios pajėgos ne kartą vykdė operacijas prieš laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, siekdamos sutrikdyti tarptautinių narkotikų kontrabandos tinklų veiklą.
Kritikai abejoja, ar tokios pražūtingos operacijos tarptautiniuose vandenyse yra leistinos pagal tarptautinę teisę.
Naujausi komentarai