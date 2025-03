JAV reikalaujant derybų, Rusija bombarduoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido mažiausiai 58 raketas ir beveik 200 dronų, kurie apgadino energetikos objektus visoje šalyje nuo Charkivo rytuose iki Ternopilio vakaruose.

Gelbėjimo tarnybų paskelbtuose vaizduose matyti Charkivo srityje su gaisru kovojantys ugniagesiai nuolaužų pilnose gatvėse.

V. Zelenskio raginimas nutraukti energetikos objektų bombardavimą yra dalis Kyjivo, Vašingtono ir Maskvos vis dažnesnių kalbų apie karo, kuris jau įžengė į ketvirtus metus, nutraukimą.

Kremlius į tai atsakė atmesdamas bet kokias laikinas paliaubas Ukrainoje, o penktadienį jo Gynybos ministerija patvirtino, kad sudavė tikslius smūgius energetikos objektams, argumentuodamas tuo, kad kad jie remia ukrainiečių kariuomenę.

Rusija „taikosi į objektus, susijusius su Ukrainos karinės pramonės kompleksu“, sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas.

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad pirmą kartą panaudojo Prancūzijos naikintuvus „Mirage“, kurie buvo pristatyti praėjusį mėnesį.

Naikintuvai kartu su oro gynybos daliniais numušė 34 raketas ir 100 dronų.

Didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK pranešė, kad ketvirtą naktį iš eilės buvo atakuojami jos įrenginiai Odesos srityje prie Juodosios jūros.

Ji taip pat pranešė, kad dujų įrenginiai centrinėje Poltavos srityje nutraukė veiklą dėl naktį suduoto smūgio.

Ukrainos nacionalinė dujų bendrovė „Naftogaz“ taip pat pranešė, kad buvo apgadinti jos gamybos įrenginiai, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

„Bando pakenkti eiliniams ukrainiečiams“

Pareigūnai iš bent penkių Ukrainos sričių teigė, kad Rusija nusitaikė į jų energetikos infrastruktūrą.

Naujausia oro ataka per ilgiau kaip trejus metus trunkantį karą surengta po to, kai Europos Sąjungos (ES) lyderiai, sukrėsti JAV sprendimo stabdyti paramą Ukrainai, ketvirtadienį per aukščiausiojo lygio susitikimą dėl krizės susitarė sustiprinti Europos bloko gynybą.

Atskirai Vašingtonas pareiškė, kad derybos su Kyjivu atnaujinamos, siekiant užtikrinti paliaubas su Maskva. Jos buvo trumpam sustabdytos po viešo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Zelenskio ginčo.

Jungtinių Valstijų ir Ukrainos delegacijos antradienį turėtų susitikti Saudo Arabijoje, pranešė aukšto rango Kyjivo pareigūnas, o V. Zelenskis išreiškė viltį, kad įvyks „prasmingas susitikimas“.

JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas sakė, kad su Ukrainos derybininkais kalbėsis dėl „pradinių paliaubų“ su Rusija ir ilgesnio susitarimo pagrindų.

Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka sakė, kad Rusija, apšaudydama energetikos ir dujų gamybos objektus, bando „pakenkti eiliniams ukrainiečiams“.

Per smūgį civilinei infrastruktūrai Charkive penktadienį buvo sužeisti aštuoni žmonės, įskaitant moterį, kuri buvo ištraukta iš griuvėsių gyva, pranešė miesto pareigūnai.

Vėlai ketvirtadienį Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba taip pat pranešė, kad per išpuolį Odesos srityje buvo pažeista „kritinė infrastruktūra“, tačiau apie sužeistuosius nepranešta.

Rusijos raketos naktį Ternopilio srityje taip pat pataikė į „svarbų pramonės objektą“, sakė gubernatorius Vjačeslavas Nehoda.