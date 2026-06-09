JAV: Rusijos invazija į Ukrainą tapo strategine katastrofa

„Rusijos invazija į Ukrainą tapo strategine katastrofa. Jos naftos perdirbimo gamyklos dega (…) Maskva negali pasiekti savo tikslų mūšio lauke. Eskalavimas to nepakeis ir gali tik dar labiau pabloginti katastrofą. Šis karas turi baigtis dabar. Gana yra gana“, – sakė D. Negrea.
JAV diplomatas paragino JT šalis nares nedelsiant nutraukti paramą Rusijos karo veiksmams, argumentuodamas, kad šio karo negalima išspręsti kariniu būdu.
„Tai taikoma ir Iranui, kuris aprūpino Rusiją bepiločiais orlaiviais, skirtais naudoti Ukrainoje, ir Kubą, kuri pratęsia karą, nes leidžia tūkstančiams samdinių kovoti Rusijos pusėje“, – tvirtino jis.
D. Negrea nurodė esąs tikras, kad karą galima nutraukti tik derybų keliu.
„Šis karas gali baigtis tik suderėtu susitarimu“, – teigė jis.
Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos išlieka pasirengusios prisidėti prie ilgalaikio karo užbaigimo.
„Jungtinės Valstijos, kaip ne kartą sakėme abiem pusėms, yra pasirengusios padėti užtikrinti ilgalaikę šio karo pabaigą“, – kalbėjo D. Negrea.
Šios jo pastabos nuskambėjo neeiliniame JT Saugumo Tarybos posėdyje, sušauktame Ukrainos prašymu po naujausios didelio masto Rusijos atakos.