Per JAV smūgį Irane žuvus 4 vestuvių dalyviams, Teheranas pagrasino griežtinti savo strategiją

Prieš tai Iranas įvykdė seriją antpuolių, kurių taikiniais buvo JAV bazės Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kuveite, Bahreine ir Irako autonominiame Kurdistano regione ir kurios tapo atsaku į plataus masto JAV surengtą bombardavimo operaciją, nukreiptą prieš objektus visame Irane.
Dėl šios naujos konflikto eskalacijos karas atsidūrė dar gilesnėje aklavietėje, Iranui toliau griežtai kontroliuojant naftos eksporto maršrutą per Hormuzo sąsiaurį, o JAV tęsiant Irano uostų blokadą.
Iranas su įtūžiu sureagavo į Irano Raudonojo Pusmėnulio pranešimą, kad per JAV antpuolį, kurio metu buvo pataikyta į Irano pietuose vykusią vestuvių šventę, žuvo keturi žmonės, tarp jų – vaikas, o daugiau nei 50 žmonių buvo sužeista.
„Visa tiesa apie šį neteisėtą, savavališkai pradėtą karą – ir tikrasis karo nusikaltimo veidas – atsiskleidžia Sirike, kur, siekiant paslėpti Amerikos nesėkmę, buvo žiauriai subombarduota vestuvių ceremonija“, – platformoje „X“ rašė užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baqaei.
JAV kariuomenė šio incidento tiesiogiai nekomentavo.
JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) atstovas spaudai Timas Hawkinsas pareiškė, kad „JAV kariuomenė, skirtingai nuo IRGC, niekada nesitaiko į civilius“, omenyje turėdamas Irano Revoliucinę gvardiją.
Irano saugumo vadovas įspėjo, kad pusę metų trunkančiame kare Teheranas ruošia Jungtinėms Valstijoms „naują strategiją“.
„Netrukus pamatysite, kad naujoji Irano strategija mūšio lauke, diplomatijos fronte ir kovojant su ekonomine blokada sugriaus jūsų pamatus“, – platformoje „X“ rašė Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Mohsenas Rezaei.
Šėtoniškas elgesys
Vyriausiasis Irano derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas užsipuolė Vašingtoną dėl išpuolio vestuvių metu, pavadindamas Jungtines Valstijas „Šėtonu“.
„Jei kokia nors valstybė elgiasi kaip Šėtonas, pasirenka taikinius kaip Šėtonas ir žudo kaip Šėtonas, tai ir yra Šėtonas“, – platformoje „X“ parašė jis.
Naujausias karinių veiksmų etapas prasidėjo, kai sekmadienį Vašingtonas smogė Irano taikiniams – tai buvo pirmieji smūgiai, apie kuriuos tapo žinoma per keletą savaičių.
Tuomet Teherano pajėgos smogė JAV kariams Jordanijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o per atakas, už kurias niekas atsakomybės neprisiėmė, buvo smogta dviem naftos tanklaiviams – kaip teigia viena Saudo Arabijos laivybos bendrovė, viename iš jų žuvo du jūreiviai filipiniečiai.
D. Trumpas teigė, kad JAV smūgiai buvo „atsakas į nesėkmingą Irano bandymą jūrinėmis minomis užminuoti sąsiaurį“ ir į raketinį išpuolį prieš bazę Jordanijoje.
Antradienį JAV sudavė dar daugiau smūgių Islamo Respublikai, o Irano valstybinė televizija pranešė apie sprogimus Hormuzo sąsiauryje ir vienoje Persijos įlankos saloje, taip pat apie išpuolį prieš oro uostą pietinėje Kermano provincijoje.
Kaip pranešė IRNA, per raketų ataką pietinėje Chuzestano provincijoje žuvo septyni žmonės, dar aštuoni buvo sužeisti.
Irano Revoliucinė gvardija pranešė, kad per JAV smūgį Kermanšacho provincijoje žuvo keturi jos nariai, dar trys šios sukarintos grupuotės kariškiai žuvo Persijos įlankos Lavano saloje. Anot Irano žiniasklaidos, dar vienas gvardietis žuvo pietinėje Farso provincijoje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo įspėjęs, kad, jei Iranas imsis atsakomųjų veiksmų, atakos bus „kur kas galingesnės“.
Tačiau, kaip praneša Irano žiniasklaida, Teherano atsako mastas buvo labai platus – buvo puolami JAV interesai Erbile, Irako Kurdistane bei JAV jūrų pėstininkų mokymo stovykla Jordanijoje netoli Saudo Arabijos ir Izraelio sienų.
Persijos įlankoje oro pavojaus sirenos kaukė Bahreine ir Kuveite, kur, kaip teigė valdžios institucijos, Irano dronas sukėlė gaisrą gyvenamųjų namų komplekse.
Šis karas prasidėjo vasario pabaigoje, kai JAV ir Izraelis užpuolė Iraną, pražudydami šios šalies aukščiausiąjį lyderį ajatolą Ali Khamenei.
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