Per JAV smūgį laivui rytų Ramiajame vandenyne žuvo žmogus

Šis smūgis buvo suduotas vykdant karinę operaciją „Southern Spear“ („Pietų ietis“), kuri buvo pradėta praėjusį rugsėjį, prezidentui Donaldui Trumpui tvirtinant, kad Jungtinės Valstijos iš esmės kariauja su Lotynų Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais.
„Žvalgybos duomenys patvirtino, kad laivas plaukė žinomais narkotikų kontrabandos maršrutais rytų Ramiajame vandenyne ir dalyvavo narkotikų kontrabandos veikloje“, – teigiama JAV Pietų vadavietės (SOUTHCOM) pranešime platformoje „X“.
Be to, pranešta, kad du vyrai smūgį išgyveno, ir, anot SOUTHCOM, JAV pakrančių apsauga pradėjo paieškos ir gelbėjimo operacijas, siekdama surasti gyvuosius.
Remiantis naujienų agentūros AFP duomenimis, per operacijos „Southern Spear“ metu suduotus smūgius Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje žuvo daugiau nei 200 žmonių.
Teisės ekspertai ir žmogaus teisių organizacijos teigia, kad šie smūgiai gali būti prilyginti žudymui be teismo, nes, atrodo, jų taikiniu buvo civiliai, kurie jokios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Valstijoms nekelia.
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