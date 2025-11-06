JAV teisėjas panaikino kaltinimus „Boeing“ dėl „737 MAX“ avarijų

Teksaso teisėjo sprendimas priimtas remiantis gegužės 23 dieną Teisingumo departamento ir orlaivių gamintojos priimtu susitarimu, kuriuo siekiama išspręsti šį klausimą po avarijų, nusinešusių 346 gyvybes.
Teismo sprendime nurodoma, kad už baudžiamųjų kaltinimų panaikinimą „Boeing“ turės sumokėti 1,1 mlrd. JAV dolerių (870 mln. eurų).
Tačiau birželį buvo atšauktas planuotas „Boeing“ teismo procesas dėl mirtinų jos lėktuvų „737 MAX“ avarijų.
Skelbiama, kad sprendimas jį atšaukti buvo priimtas po to, kai Teisingumo departamentas ir „Boeing“ pasiekė preliminarų susitarimą, kad būtų išspręstas ilgai trunkantis baudžiamasis tyrimas dėl 2018 ir 2019 metais įvykusių avarijų.
„Boeing“ pareiškė, kad nuoširdžiai apgailestauja dėl „Lion Air“ 610-ojo reiso ir „Ethiopian Airlines“ 302-ojo reiso katastrofų.
2019-ųjų kovą į pietryčius nuo Etiopijos sostinės Adis Abebos sudužo oro linijų bendrovės „Ethiopian Airlines“ lėktuvas „Boeing 737 MAX 8“. Žuvo 157 jame buvę žmonės.
Tai buvo antroji šio lėktuvo modelio, turėjusio pakeisti „Boeing 737 NG“, avarija per penkis mėnesius.
Pirmoji, „Lion Air“ lėktuvo „Boeing 737 MAX 8“ katastrofa įvyko ankstesnių metų spalį Indonezijos Javos jūroje ir nusinešė 189 žmonių gyvybes.
Abiem atvejais orlaiviai sudužo netrukus po pakilimo, o vėliau atlikus tyrimus paaiškėjo, kad kilo problemų su automatine skrydžio valdymo sistema.
Po šių įvykių visame pasaulyje buvo uždrausta skraidyti visiems „Boeing 737 MAX“ modelio lėktuvams, buvo atkreiptas dėmesys į jų manevravimo korekcijos sistemą (MCAS), kurią abiejų sudužusių lėktuvų pilotams buvo sunku suvaldyti lėktuvams smingant žemyn.
„Mes esame pasiryžę laikytis įsipareigojimų, numatytų mūsų susitarime su Teisingumo departamentu. Taip pat esame pasiryžę tęsti reikšmingas pastangas, kurias kaip įmonė dedame siekdami stiprinti savo saugos, kokybės ir atitikties programas“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime nurodė „Boeing“.
