2025-12-12 10:17
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Smarkus lietus JAV Vašingtono valstijoje sukėlė didelius potvynius. Gubernatorius Bobas Fergusonas paragino gyventojus laikytis vietos institucijų nurodymų ir evakuotis iš paveiktų teritorijų. Tai gali paliesti apie 100 tūkst. žmonių.

JAV Vašingtono valstijoje kilo dideli potvyniai / Scanpix nuotr.

B. Fergusonas, turėdamas omenyje aukštą vandens lygį, kalbėjo apie „istorinę“ situaciją. Eismui uždaryta daugiau kaip 30 greitkelių. Gubernatorius paskelbė ekstremalią padėtį, kad galėtų greitai mobilizuoti pinigus ir personalą.

Gelbėtojams potvynių teritorijose padeda Nacionalinė gvardija. Žmonės į saugias vietas gabenami sraigtasparniais ir valtimis. Iš krantų išsiliejo dešimtys upių. Užtvindytos vietovės ir laukai.

Smarkių liūčių JAV šiaurės vakaruose priežastis yra meteorologinis reiškinys pavadinimu „atmosferos upė“. Šios drėgmės juostos gali kelias dienas nešti intensyvų lietų.

