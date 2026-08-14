JAV per vieną dieną įvykdytos trys egzekucijos

Tarp myrio pasiųstų asmenų buvo Carlosas C., kuris už savo gyvenimo partnerės nužudymą buvo nuteistas mirties bausme. Prokuroro duomenimis, vyras, kuriam dabar buvo 70 metų, 2003-iaisiais kelis mėnesius persekiojo ir išnaudojo dviejų vaikų motiną, o vėliau bendruose namuose du kartus šovė jai į veidą. Vietos žiniasklaidos duomenimis, jis mirė kalėjime nuo mirtinos injekcijos.
Tenesio valstijos bausmių vykdymo institucija Našvilyje pranešė, kad 10.43 val. egzekucija buvo įvykdyta Anthony‘iui H. Paskutinieji jo žodžiai buvo: „Perduokite linkėjimus mano sūnui“. Likus visai nedaug laiko iki bausmės įvykdymo, žudiko gynėjai dar kreipėsi į JAV Aukščiausiąjį Teismą, tačiau nesėkmingai. Jam mirties bausmė įvykdyta už moters nužudymą prieš 41 metus. Moteris buvo kankinama, jai 13 kartų smogta peiliu.
42-erių Jeremy‘is W., anot žiniasklaidos, buvo nuteistas mirti dėl penkerių metukų mergaitės pagrobimo, išprievartavimo ir nužudymo. Vaiko dingimas tada sukėlė didelę paieškos operaciją.
Organizacijos „Death Penalty Information Center“ duomenimis, mirties bausmė JAV yra leidžiama daugiau nei dvidešimtyje valstijų iš 50, tačiau keliose jų ji de facto nebėra vykdoma. 2025 m. šalyje buvo įvykdytos 47 egzekucijos.
Be nuodų injekcijos mirties bausmės Jungtinėse Valstijose, be kita ko, vykdomos naudojant elektros kėdę arba – rečiau – sušaudant. „Death Penalty Information Center“ teigimu, šiais metais suplanuotos dar mažiausiai devynios egzekucijos. Kita bausmė bus vykdoma jau ateinantį antradienį.
Remiantis neseniai paskelbta reprezentatyvia „Pew Research Center“ tyrimų instituto apklausa, du trečdaliai suaugusių JAV piliečių (66 proc.) pritaria mirties bausmei asmenims, nuteistiems už žmogžudystę. Tuo pačiu dauguma – 59 proc. respondentų – mano, kad mirties bausmė neatgraso nuo sunkių nusikaltimų.
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