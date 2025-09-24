Per Jemeno drono ataką Izraelio kurortiniame mieste sužeisti 5 žmonės

Gelbėtojai pranešė apie penkis sužeistuosius, įskaitant du vyrus, kurių būklė šiuo metu kritinė.
Kariuomenės pranešime sakoma, kad dronas „nukrito Elato vietovėje“ Raudonosios jūros pakrantėje, oro gynybai nesugebėjus jo perimti.
Policija pridūrė, bepilotis orlaivis nukrito Elato centre ir apgadino turistų pamėgtą vietą.
Kol kas niekas atsakomybės už šį incidentą prisiėmė, įvykdytą antrąją Roš Hašanos – žydų Naujųjų metų – dieną.
Irano remiami Jemeno husiai nuo 2023 metų spalio mėnesio, kai prasidėjo karas Gazos Ruože, prisiėmė atsakomybę už panašius išpuolius.
Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad gelbėtojai suteikė pagalbą penkiems nukentėjusiesiems, kurie buvo sužaloti skeveldrų.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše, kurio naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti, matyti prieš sudužimą virš kurortinio miesto skriejantis dronas.
Anksčiau Izraelio kariuomenė pranešė, kad Elate – populiariame kurortiniame mieste Izraelio pietiniame pakraštyje, netoli Egipto ir Jordanijos sienų – kaukė oro pavojaus sirenos.
Praėjusią savaitę Izraelio pareigūnai pranešė apie dronų smūgį Elate.
Nuo 2023-iųjų spalio, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį ir Gazos Ruože prasidėjo karas, husiai ne kartą leido raketas ir dronus į Izraelį.
Izraelis jau kelis mėnesius atakuoja husių taikinius, reaguodamas į sukilėlių, teigiančių, kad veikia solidarizuodamiesi su palestiniečiais, išpuolius.
