„Jie nori mus nužudyti!“: populiariame kurorte aptiktas kankinimų kambarys

Rugsėjo 5 d. apie 1 val. nakties kurortiniame mieste Esteponoje į pagalbos tarnybas kreipėsi moteris, kuri teigė nerimaujanti dėl savo širdies draugo, skelbė „Daily Mail“.
Moteris pasakojo, kad draugas jai pasakė išeinąs į darbo pokalbį, bet liepė iškviesti policiją, jei per 20 minučių jis su ja nesusisieks.
Išsipildžius šiam scenarijui moteris paskambino policijai, tiesa, po 40 minučių.
Policininkams atvykus į įvykio vietą, iš namo išbėgo kruvinas marokietis.
„Jie nori mus nužudyti!“ – pareigūnams šūktelėjo vyras.
Namo viduje pareigūnai aptiko kambarį, kuriame gaujos nariai, regis, vykdė kankinimus.
„Kambarys buvo išklotas plastikine plėvele. Tai buvo kankinimų kambarys, nes jame buvo tokių įrankių kaip replės ir plaktukai“, – Ispanijos leidiniui „El Español“ sakė šaltiniai, susipažinę su tyrimu.
Kitas vyras – Ispanijos pilietis – buvo rastas pririštas prie kėdės.
Abu vyrai buvo nuogi, kruvini ir turėjo matomų sužalojimų.
Namo viduje darytose nuotraukose matyti kėdė ir sienos, uždengtos plastiku, kad kraują būtų galima pašalinti nepaliekant jokių įkalčių. Policininkai taip pat konfiskavo du „AK-47“ automatus ir kelis pistoletus.
Pareigūnai sulaikė septynis Sakartvelo piliečius, jų įvykdyti nusikaltimai, įtariama, susiję su nusikalstama gauja.
Visi įvykio vietoje buvę asmenys – tiek aukos, tiek užpuolikai – jau buvo teisti.
„Tai grupuotė, užsiimanti kokaino ir hašišo kontrabanda, jos veikla apima ir kitus nusikaltimus, pavyzdžiui, turto prievartavimą“, – „El Español“ teigė teisėsaugos pareigūnai.
Policija dar aiškinasi tikrąjį kankinimų motyvą.
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