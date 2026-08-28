JK agentūra: Hormuzo sąsiaurį perplaukia daugiau laivų, nei rodo duomenys

Remiantis penktadienį paskelbta UKMTO ataskaita, per pastarąsias septynias dienas sąsiaurį kasdien perplaukdavo vidutiniškai apie 29 krovininiai laivai.
Ataskaitoje sakoma, kad per pastarąją savaitę į Persijos įlanką įplaukė 103 laivai, o išplaukė 101. Nuo aktyvių Irano ir Jungtinių Valstijų karo veiksmų regione pabaigos liepos gale užfiksuotas nežymus eismo padidėjimas.
Laivybos duomenų teikėjai, tokie kaip „Kpler“, neseniai pranešė apie vienženklius dienos tranzito per sąsiaurį atvejus.
Ši įmonė savo tyrimus grindžia laivų atsakiklių, kurie pastaruoju metu regione dažnai būna išjungti, perduodamais duomenimis.
UKMTO pranešimuose naudojamos automatinio identifikavimo sistemos (AIS), taip pat informacija iš papildomų žvalgybos šaltinių.
Tarnyba apie tai nepateikia tikslios informacijos. Ji nuolat palaiko ryšį su laivybos bendrovėmis regione, nes taip pat praneša apie atakas ir avarijas.
Hormuzo sąsiauris tapo pagrindiniu nesutarimų objektu JAV ir Irano kare. Prieš konfliktą sąsiauris buvo atviras laivybai.
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