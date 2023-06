JK pareigūnai: tęsiantis kontrpuolimui, Maskva ir Kyjivas patiria daug karinių nuostolių

Rusijos nuostoliai tikriausiai yra didžiausi nuo mūšio dėl Bachmuto įkarščio kovo mėnesį, teigė JK kariuomenės pareigūnai savo eiliniame vertinime.

Britų žvalgybos duomenimis, intensyviausi mūšiai vyksta pietrytinėje Zaporižios srityje, Bachmuto apylinkėse ir Ukrainos rytinėje Donecko srityje.

Nors naujausioje ataskaitoje pranešama, kad Ukraina šiose vietovėse vykdo puolimą ir padarė nedidelę pažangą, joje teigiama, kad Rusijos pajėgos Ukrainos pietuose vykdo, kaip teigiama, gana veiksmingas gynybines operacijas.

Sekmadienio rytą Ukrainos kariuomenė savo ataskaitoje nurodė, kad per praėjusią parą Rusija surengė 43 oro smūgius, keturis raketų smūgius ir 51 ataką iš raketų paleidimo įrenginių.

Generalinio štabo pranešime teigiama, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos pramoniniuose rytuose, daugiausia dėmesio skirdama atakoms aplink Bachmutą, Avdijivką, Marinką ir Lymaną Donecko srityje.

Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko nurodė, kad per pastarąją dieną žuvo du civiliai gyventojai, dar trys buvo sužeisti.

Ukrainos pareigūnai sakė, kad Rusijos pajėgos taip pat surengė antskrydžių kituose rytiniuose ir pietiniuose regionuose.

Vienas civilis žuvo ir dar keturi buvo sužeisti Chersono srityje per Rusijos atakas, pranešė srities gubernatorius Oleksandras Prokudina. Tuo metu Zaporižios srities gubernatorius Jurijus Malaško sakė, kad vienas žmogus buvo sužeistas per Rusijos atakas, per kurias nukentėjo 20 šios srities gyvenviečių.

Maskvos paskirtos dalinai okupuoto Zaporižios regiono administracijos pareigūnas Vladimiras Rogovas sekmadienį sakė, kad Ukrainos pajėgos perėmė Piatychatkų kaimo Zaporižios fronte kontrolę.

Mūsų ginkluotosios pajėgos ryte sudavė gerą smūgį.

Pietvakarinės Odesos srities regioninės valdžios atstovas Serhijus Bratčukas informavo, kad Ukrainos pajėgos sunaikino, jo žodžiais tariant, labai svarbų amunicijos sandėlį netoli Rusijos okupuoto Heničesko uostamiesčio netoliese esančioje Chersono srityje.

„Mūsų ginkluotosios pajėgos ryte sudavė gerą smūgį“, – sekmadienio rytą savo „Telegram“ kanale paskelbtoje vaizdo žinutėje kalbėjo S. Bratčukas.

Vakarų analitikai ir kariuomenės pareigūnai perspėjo, kad Ukrainos kontrpuolimas, kuriuo siekiama išstumti Kremliaus pajėgas iš okupuotų teritorijų, naudojant Vakarų tiekiamą pažangią ginkluotę atakoms palei 1 000 km fronto liniją, gali trukti ilgai.

Pastarosiomis dienomis grupė Afrikos lyderių surengė savotišką taikos misiją į Ukrainą ir Rusiją, kad padėtų užbaigti jau beveik 16 mėnesių trunkantį karą, tačiau šeštadienį vizitas baigėsi be jokių tiesioginių pažangos ženklų.