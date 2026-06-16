JK praneša tieksianti Ukrainai branduolinį kurą ir sugriežtinsianti sankcijas Rusijai

Pasmerkusi Rusijos „barbariškus smūgius“ Ukrainai, JK „stiprina savo veiksmus (...) dusindama pajamų, kurios finansuoja (prezidento Vladimiro) Putino karą, gavimą ir padėdama Ukrainai išgyventi artėjančias žiemas“, K. Starmerio biuras citavo premjero žodžius.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį dalyvaus septynių galingiausių pasaulio valstybių viršūnių susitikime Prancūzijos kurortiniame Evian le Beno mieste, sąjungininkams siekiant pakreipti svarstykles Kyjivo naudai besitęsiančiame kare.
Jo vizitas rengiamas po to, kai pirmadienį anksti ryte per Rusijos raketų ataką visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių ir kilo gaisras viename svarbiausių stačiatikių vienuolynų sostinėje.
K. Starmerio biuras teigė, kad energetikos susitarimas „aprūpins Ukrainą energija ateinančius dvejus metus“.
Britų premjeras, patiriantis spaudimą šalies viduje po to, kai praėjusią savaitę dėl ginčo dėl išlaidų gynybai atsistatydino jo gynybos ministras, sesijos metu lyderiams sakys, kad „G7 turėtų bendrai žengti dar toliau, kad užtikrintų, jog Ukraina pasiektų teisingą ir ilgalaikę taiką, kurios ji nusipelnė“.
„Mes palaikysime Ukrainą tiek, kiek reikės, ir šis pranešimas tai sustiprina“, – teigė K. Starmeris, cituotas jo biuro.
Nurodoma, kad maždaug 210 mln. svarų sterlingų (apie 243 mln. eurų) eksporto finansavimas leis JK įsikūrusiai bendrovei „Urenco“ tiekti sodrintą uraną Ukrainos branduolinės energijos gamintojai „Energoatom“.
Naujosios sankcijos „dusins Rusijos karo pastangas įvairiuose frontuose“, nukreipiant jas prieš neteisėtą Rusijos šešėlinį laivyną ir finansinius tinklus, naudojamus sankcijoms apeiti, teigė K. Starmerio biuras.