JT ir Raudonojo Kryžiaus vadovų perspėjimas: pasaulis turi pažaboti autonominius ginklus

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) prezidentė Mirjana Špoljarič dar 2023 metais išsakė raginimą, kad šalys iki šių metų nustatytų konkrečius draudimus ir apribojimus sparčiai besivystančiai technologijai.
„Šiandien mes kartojame šį raginimą dar skubiau“, – sakoma bendrame pareiškime. Jame priduriama, kad nors „pagrindiniai susirūpinimą keliantys klausimai lieka nepakitę (...), rizika padidėjo“.
„Dabar mes esame pavojingai arti moralinės raudonos linijos peržengimo: savarankiško žmonių taikymosi mašinų pagalba“, – perspėjo A. Guterresas ir M. Špoljarič.
Mirtinos autonominės ginklų sistemos paprastai suprantamos kaip ginklų sistemos, kurios pasirenka taikinius ir panaudoja jėgą be žmogaus įsikišimo.
Iki šiol nėra patvirtinto visiško autonominių ginklų naudojimo fakto.
Tačiau augant pasaulinei įtampai ir vykstant karams Artimuosiuose Rytuose bei Ukrainoje, kur dronų karas tapo pagrindiniu mūšio lauko bruožu, vis labiau baiminamasi, kad tai greitai gali įvykti.
Šiuo metu nėra jokios konkrečios sutarties dėl autonominių ir dirbtinio intelekto pagrindu veikiančių ginklų.
„Autonominės ginklų sistemos nėra tolimos ateities dalis: lenktynės dėl didesnio ginklų sistemų savarankiškumo jau gerokai pažengusios“, – pabrėžė A. Guterresas ir M. Špoljarič.
„Ateities kartos klaus, ar lyderiai ėmėsi veiksmų, kai dar buvo galimybė nustatyti apribojimus, kol šie ginklai neišplito nevaldomai“, – sakė jie.
Jie pažymėjo, kad patys mokslininkai ir inžinieriai, kuriantys tokias sistemas, daugeliu atvejų reiškė susirūpinimą.
„Kai šios technologijos architektai ragina nustatyti ribas, valstybės negali sau leisti likti pasyvios“, – teigė jie.
Diskusijos dėl galimos būsimos sutarties, reglamentuojančios autonominių ginklų naudojimą, vyksta jau dešimtmetį.
Po trejų metų diskusijų šalys lapkritį turėtų nuspręsti, ar pradėti išsamias derybas dėl sutarties.
JT ir TRKK vadovai ragino parodyti „politinę drąsą“, teigdami: „Nesugebėjimas veikti greitai ir ryžtingai kainuos žmonių gyvybes.“
Aiškiai apibrėžtų taisyklių poreikis, anot jų, yra skubus, pabrėžiant, kad „inovacijos turi tarnauti žmonijai, o ne kelti jai pavojų“.
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