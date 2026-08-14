Jungtinėje Karalystėje antrą kartą per dvi dienas nuvažiavo nuo bėgių traukinys

Jungtinės Karalystės (JK) policija penktadienį pranešė, kad Rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys – tai jau antrasis toks incidentas per dvi dienas.
Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose apvirto trys keleivinio traukinio vagonai.
Britų transporto policija pranešė, kad reaguoja į incidentą Vikforde Esekso grafystėje, ir nurodė, kad „nuo bėgių nuvažiavo (...) galiniai vagonai, tačiau jie neapvirto“.
„Reaguojame kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais. Šiuo metu nėra pranešimų apie sužeistuosius“, – pridūrė policija.
Traukinių operatorė „Greater Anglia“ pranešė apie traukinių eismo sutrikimus maršrute tarp Londono ir Esekso rytuose.
Ketvirtadienį netoli Luiso miesto nuo bėgių nuvažiavo priemiestinis traukinys, kursavęs tarp Londono ir pietryčių Anglijos.
Geležinkelio avarijų tyrimo skyrius tiria Luiso mieste įvykusio incidento priežastis ir pranešė, kad naują informaciją turėtų pateikti kitą savaitę.
Dviejų žmonių, kurie ketvirtadienį patyrė sunkius sužalojimus, būklė, pasak medikų, nekelia pavojaus gyvybei, o kiti 18 sužeistų keleivių jau išrašyti iš ligoninės.
Geležinkelio avarijos, ypač mirtinos, Didžiojoje Britanijoje yra palyginti retos.
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