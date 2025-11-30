Kalifornijoje per šaudynes žuvo keturi, sužeista dar 10 žmonių

Šaudynės įvyko pokylių salėje Stoktone, esančiame į šiaurės rytus nuo San Fransisko, prieš pat 18 valandą, spaudos konferencijoje žurnalistams sakė San Vokino apygardos šerifo biuro atstovė Heather Brent (Heter Brent).
Pasak H. Brent, aukos yra ir nepilnamečiai, ir suaugusieji. Visi nukentėjusieji išvežti į vietos ligonines. Atstovė sakė, kad informacijos apie šaudymą kol kas yra nedaug, bet pridūrė, jog yra požymių, kad tai buvo tikslinis incidentas.
Šerifo biuras socialiniuose tinkluose nurodė, kad detektyvai „dirba siekdami nustatyti aplinkybes, lėmusias šią tragediją“.
Kol kas įtariamasis nėra nustatytas.
Organizacija „Gun Violence Archive“ šaudynes apibrėžia kaip incidentus, kai nušaunami ar pašaunami keturi ar daugiau žmonių. Organizacijos duomenimis, šiemet Jungtinėse Valstijose jau įvyko 504 šaudynės, įskaitant incidentą Stoktone.
