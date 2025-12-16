JAV prokurorė: užkirstas kelias teroro išpuoliams Kalifornijoje Naujųjų metų naktį

„Kairioji ekstremistinė, propalestinietiška, vyriausybei priešiška ir antikapitalistinė“ grupė pavadinimu „Turtle Island Liberation Front“ ruošėsi „virtinei bombų išpuolių prieš įvairius taikinius Kalifornijoje“, – teigiama toliau.
Amerikiečių stoties „Fox News“ teigimu, FTB sulaikė keturis įtariamuosius. Jie esą ketino penkiose skirtingose milijoninio miesto vietos surengti išpuolius.
Išpuoliai, anot P. Bondi, turėjo prasidėti Naujųjų metų naktį ir būti nukreipti prieš penkis taikinius, įskaitant dvi JAV įmones, imigracijos tarnybos (ICE) darbuotojus ir jų automobilius.
ICE jau kurį laiką vykdo reidus JAV, gaudydama migrantus, kurie, prezidento Donaldo Trumpo administracijos požiūriu, neteisėtai gyvena šalyje. Dėl to šalyje vis kyla protestai.
