Kallas: Kremlius ruošia spąstus

Rusijos lyderis reikalauja iš Ukrainos teritorinių nuolaidų mainais už plataus masto invazijos sustabdymą, tačiau šių reikalavimų patenkinimas reikštų valstybės, kuri pradėjo karą, apdovanojimą, sakė Kaja Kallas.
Neseniai kilusios kalbos apie tai, kad Ukraina turės padaryti teritorinių nuolaidų V. Putinui, yra „būtent tie spąstai, į kuriuos Rusija nori mus įstumti“, duodama interviu BBC televizijai sakė K. Kallas.
„Turiu omenyje, kad diskusija vyksta tik apie tai, ką Ukraina turėtų paaukoti, kokias nuolaidas ji yra pasirengusi padaryti, ir mes pamirštame, kad Rusija nepadarė nė vienos nuolaidos ir kad būtent ji yra agresorius, būtent ji žiauriai puola kitą šalį ir žudo žmones“, – akcentavo K. Kallas.
JAV vadovaujamos pastangos dėl taikos Ukrainoje nesiklosto lengvai, nepaisant to, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.
Daug oficialaus taikos pasiūlymo detalių dar tik bus aptartos. Tuo metu Rusija toliau puola Ukrainą ir prieštarauja kai kuriems svarbiausiems Ukrainos reikalavimams.
K. Kallas sakė, kad įvairios šalys diskutuoja dėl pokario saugumo garantijų Ukrainai, kurios, Kyjivo nuomone, yra būtinos siekiant atgrasyti Rusiją nuo naujo puolimo, tačiau pažymėjo, kad „regis, mums dar toli iki tikslaus jų įvardijimo“.
„Rusija tiesiog vilkina laiką. Akivaizdu, kad Rusija nenori taikos, – teigė K. Kallas. – Prezidentas Trumpas ne kartą sakė, kad žudynės turi baigtis, o Putinas tik juokiasi, ne tik jų nesustabdydamas, bet ir jas intensyvindamas.“
Smogė Rusijos naftotiekiui „Družba“
Ukraina ilgojo nuotolio raketomis smogė į Rusijos infrastruktūrą, reikalingą Maskvos karo mašinai. Ukrainiečiai, be kita ko, atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, o didmeninės rusiško benzino kainos pastarosiomis dienomis pasiekė rekordines aukštumas.
Ukrainos pajėgos penktadienį smogė Rusijos naftotiekiui „Družba“ ir pataikė į naftos siurblinę Unečios mieste Briansko srityje, pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis.
Naftotiekis „Družba“ prasideda Rusijoje, nafta juo per Baltarusiją ir Ukrainą tiekiama į Slovakiją ir Vengriją. Rusijoje dalis šio vamzdyno eina per Briansko sritį ir Unečią.
Ukraina per mišrią ataką į Briansko sritį paleido HIMARS raketų ir dronų, platformoje „Telegram“ pranešė šios srities gubernatorius Aleksandras Bogomazas.
Šiuo naftotiekiu Vengrija gauna daugiau nei pusę jos suvartojamos naftos.
Vengrų užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto (Pėteris Sijartas) penktadienį feisbuke parašė, kad „Družba“ naftotiekis atakuojamas „jau trečią kartą per trumpą laiką“.
„Tai dar vienas išpuolis prieš mūsų šalies energetinį saugumą. Dar viena pastanga įtraukti mus į karą“, – rašė ministras.
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas užima kovingą poziciją tiek Kyjivo, tiek jo rėmėjų ES atžvilgiu, nors dauguma ES šalių teikia Ukrainai politinę, finansinę ir karinę paramą.
V. Orbanas praėjusį mėnesį lankėsi Maskvoje, kur susitiko su V. Putinu. Tai buvo retas Europos lyderio vizitas Rusijoje.
Slovakija ir Vengrija yra vienintelės likusios ES valstybės narės, vis dar gaunančios naftos iš Rusijos. Kitos 25 valstybės narės nustojo ją pirkti dėl ES sankcijų, kurios buvo įvestos po to, kai 2022 metais Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.