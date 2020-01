Kanada: pasaulis nenurims, kol negaus atsakymų dėl numušto lėktuvo

„Šeimos nori atsakymų, tarptautinė bendruomenė nori atsakymų, pasaulis laukia atsakymų, ir mes nenurimsime, kol jų negausime“, – susitikime Londone pareiškė kanadiečių diplomatijos vadovas Francois-Philippe'as Champagne'as (Fransua Filipas Šampanas).

Ukrainos tarptautinių oro linijų (MAU) laineris „Boeing 737-800“, turėjęs skristi į Kijevą, sausio 8-ąją anksti ryte buvo numuštas vos pakilęs iš Teherano tarptautinio oro uosto. Žuvo visi 176 juo skridę žmonės – 167 keleiviai ir devyni įgulos nariai. Tarp žuvusiųjų buvo 57 Kanados piliečiai.

Iranas kelias dienas neigė Vakarų tvirtinimus, kad „Boeing 737“ numušė jo raketos, bet sausio 11-ąją Irano Revoliucinės gvardijos oro pajėgų vadas brigados generolas Amirali Hajizadeh (Amiralis Hadžizada) pripažino, kad vienas raketų operatorius per klaidą palaikė MAU lainerį „sparnuotąja raketa“ ir paleido ugnį.

Irano neigimas, kad į orlaivį pataikė raketa, išprovokavo šalyje kelias dienas trukusių protestų, o tarptautinė bendruomenė paragino pilnai ir skaidriai ištirti nelaimę.

Teheranas pabrėžia, kad į lėktuvą pataikyta „netyčia“, o Irano prezidentas Hassanas Rouhani (Hasanas Rouhanis) tai pavadino „neatleistina klaida“.

Kelios valandos iki tos nelaimės Iranas buvo apšaudęs JAV karių naudojamas bazes Irake, keršydamas už drono ataką, per kurią buvo nukautas įtakingas iraniečių generolas Qasemas Soleimani (Kasemas Soleimanis).

F.-Ph. Champagne'as ketvirtadienį kalbėjo po derybų su šalių, kurių piliečiai žuvo per tą katastrofą, atstovais.

Bendrame Kanados, Ukrainos, Švedijos, Afganistano ir Jungtinės Karalystės pareiškime, paskelbtame po derybų Londone, pateikiamas penkių punktų bendradarbiavimo su Iranu planas.

Jame prašoma užtikrinti užsienio pareigūnams „pilną ir netrukdomą prieigą“ Irane bei surengti „išsamų, nepriklausomą ir skaidrų tarptautinį tyrimą“.

Iranas turėtų „prisiimti visišką atsakomybę už reisu PS752 skridusio lėktuvo numušimą ir [pripažinti] savo įsipareigojimus aukų šeimoms ir kitoms šalims – įskaitant kompensaciją“.

Be to, plane raginama patraukti atsakinguosius už tą nelaimę atsakomybėn per nepriklausomą baudžiamąjį tyrimą ir teismą, laikantis tinkamo proceso tarptautinių standartų ir žmogaus teisių.

F.-Ph. Champagne'as per spaudos konferenciją sakė, kad žuvusiųjų artimieji trokšta proceso pabaigos, be to, reikia neleisti, kad ateityje nebeįvyktų panašių incidentų.

„Kai prisiimi pilną atsakomybę, tai turi pasekmių“, – pabrėžė Kanados užsienio reikalų ministras.

Kiek anksčiau ministrai prie Kanados diplomatinės atstovybės Londone uždegė žvakutes ir tylos minute pagerbė lėktuvo katastrofos aukų atminimą.