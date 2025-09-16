Karalienė Camilla dėl ligos praleis karališkosios šeimos narės laidotuves

Pranešimas pasirodė prieš pat JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) atvykimą su valstybiniu vizitu. Per šį vizitą, trečiadienį ir ketvirtadienį, 78 metų karalienė turi lydėti karalių Charlesą III (Karolį III) daugybėje renginių.
„Labai apgailestaudama Jos Didenybė karalienė nusprendė nedalyvauti šią popietę vyksiančiose Requiem mišiose už Kento kunigaikštienę, nes sveiksta nuo ūmaus sinusito“, – sakė Bakingamo rūmų atstovas.
Camilla tikisi pakankamai atsigauti ir dalyvauti visoje D. Trumpo vizito programoje, pranešė naujienų agentūra PA.
Karalienė ir karalius D. Trumpą ir jo sutuoktinę turi priimti Vindzoro pilyje maždaug trečiadienio vidurdienį (14 val. Lietuvos laiku).
Velionė kunigaikštienė, kuri mirė rugsėjo 5 dieną būdama 92 metų amžiaus, 1961-aisiais ištekėjo už princo Edwardo (Edvardo), Kento kunigaikščio. Jis yra velionės karalienės Elizabeth II (Elžbietos II) pusbrolis.
Kunigaikštienės laidotuvių pamaldos rengiamos antradienį Vestminsterio katedroje. Jose turi dalyvauti 76 metų karalius, kuris vis dar yra gydomas nuo vėžio, princas Williamas (VIljamas) ir princesė Catherine (Ketrin).
Tai bus pirmos katalikiškos laidotuvės karališkosios šeimos nariui per visą dabartinę Didžiosios Britanijos istoriją.
