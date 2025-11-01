Kariaujančios gaujos vos nepražudė mergaitės

Mergaitės motina teigė, kad jos dukra miegojo viršutiniame dviaukštės lovos aukšte. Vienuolikmetės galva buvo vos už kelių centimetrų nuo vietos, pro kur įlėkė kulka.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Moteris sutiko kalbėti, bet iš baimės tai darė anonimiškai.
„Apie 23:20 ar 23:30 mus pažadino šaudynių garsai. Garsas buvo tikrai stiprus. Kulka pramušė miegamojo langą. Iš baimės pabėgome iš namų ir ieškojome, kur prisiglausti“, – pasakojo mergaitės mama.
Vienuolikmetę mergaitę ištiko šokas. Stiklo šukės sužeidė jos galvą.
„Kulka pramušė stiklą, o stiklo šukės nubrozdino dukrai galvą. Laimei, tik paviršutiniškai, bet mes labai išsigandome. Tai yra didelė trauma, ir vaikai nebenori miegoti šiame kambaryje. Jie sako, kad dabar nori miegoti svetainėje. Aš nebežinau, ką daryti. Mums reikia, kad mūsų kaimynystė taptų saugesnė“, – teigė nukentėjusiosios mama.
Šeima įsikūrusi liūdnai pagarsėjusiame Briuselio rajone. Policija vienoje iš aikščių iš viso surinko 15 kulkų tūtelių. Buvo apgadinti ir automobiliai. Čia jau daugelį metų kariauja narkotikų prekeiviai.
„Tai gali būti tik narkotikų prekeiviai. Nes tai ne pirmas kartas, kai čia šaudoma. Anksčiau šią vasarą čia taip pat buvo šaudoma. Jie net padegė automobilius. O dabar viskas blogėja, net savo namuose nebesijaučiame saugūs“, – sakė mergaitės mama.
Teisėsaugos teigimu, per gaujų šaudynes sužeisti du žmonės. Prokurorai pradėjo tyrimą, o motina tikisi, kad su dukromis galės išsikraustyti į saugesnę vietą.
(be temos)