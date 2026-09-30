Kas vyko „FlyDubai“ lėktuve? Plinta šokiruojantys vaizdo įrašai

„FlyDubai“ lėktuvas trečiadienio rytą turėjo skristi iš Dubajaus į Tel Avivą.
Iš pradžių Izraelio žiniasklaida pranešė apie tarp dviejų pilotų kilusias muštynes, vėliau paaiškėjo, kad situacija – kur kas rimtesnė. Izraelio žiniasklaidos teigimu, institucijos tiria, ar vienas lėktuvo pilotų mėgino įvykdyti teroristinį išpuolį ir tyčia sudaužyti orlaivį.
Pranešama, kad vienas iš pilotų puolė kitą peiliu. Per incidentą nukentėjo abu pilotai. Izraelio šaltiniai įtaria, kad antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną, prieš bandydamas užgrobti lėktuvą.
Vienas pareigūnas CNN sakė, kad antrasis pilotas – Omano pilietis. Pareigūnai kol kas nepaskelbė užpuoliko tapatybės.
Pasak „FlyDubai“ atstovo, lėktuvą sėkmingai suvaldė tame pačiame skrydyje buvusi budinti „FlyDubai“ įgula.
Socialiniuose tinkluose paplito vaizdai iš orlaivio vidaus.
Vienoje nuotraukoje matomas vyras, dėvintis kruvinus marškinėlius ir džinsus. Nors atrodo, kad jis nesužeistas, ant jo drabužių matyti didelės kraujo dėmės.
Keli skrydžio dalyviai Izraelio žiniasklaidai pasakojo, kad užpuoliką, peiliu sužeidusį pilotą, neutralizavo patys keleiviai, rašo CNN.
Kitoje dramatiškoje vaizdo medžiagoje, kurią keleiviai nufilmavo praėjus akimirkai po tariamo išpuolio, matyti krauju aptaškytas vyras.
„Užpuolikas peiliu sužalojo vieną iš pilotų, keli vyrai tiesiog ištempė jį iš pilotų kabinos, dabar viskas gerai“, – vaizdo įraše sakė vyras vaizdo įraše.
Kitas keleivis, kaip skelbė CNN, pasakojo, kad keleiviai surišo užpuoliką.
„Viskas gerai, nusileidome – tikriausiai Saudo Arabijoje. Čia yra sunkiai sužeistas pilotas, jis evakuojamas. Turiu persirengti – viskas aplinkui kruvina“, – sakė jis.
Dar viename vaizdo įraše matyti, kaip keleiviai džiūgauja lėktuvui leidžiantis: žmonės ploja, skanduoja ir džiūgauja orlaiviui nusileidus Tabuko oro uoste.
Nė vienas keleivis apie sužeidimus nepranešė.
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