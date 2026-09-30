 Kas vyko „FlyDubai“ lėktuve? Plinta šokiruojantys vaizdo įrašai

Kas vyko „FlyDubai“ lėktuve? Plinta šokiruojantys vaizdo įrašai

2026-09-30 16:53 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienį „FlyDubai“ lėktuvui teko avariniu būdu leistis Saudo Arabijoje po, kaip įtariama, kabinoje kilusių grumtynių. Anot Izraelio pareigūnų, tai galėjo būti teroristinio išpuolio bandymas.

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<span>Kas vyko „FlyDubai“ lėktuve? Plinta šokiruojantys vaizdo įrašai</span>
Kas vyko „FlyDubai“ lėktuve? Plinta šokiruojantys vaizdo įrašai / Socialinių tinklų vaizdo įrašo stop kadrai

„FlyDubai“ lėktuvas trečiadienio rytą turėjo skristi iš Dubajaus į Tel Avivą.

Iš pradžių Izraelio žiniasklaida pranešė apie tarp dviejų pilotų kilusias muštynes, vėliau paaiškėjo, kad situacija – kur kas rimtesnė. Izraelio žiniasklaidos teigimu, institucijos tiria, ar vienas lėktuvo pilotų mėgino įvykdyti teroristinį išpuolį ir tyčia sudaužyti orlaivį.

Pranešama, kad vienas iš pilotų puolė kitą peiliu. Per incidentą nukentėjo abu pilotai. Izraelio šaltiniai įtaria, kad antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną, prieš bandydamas užgrobti lėktuvą.

Vienas pareigūnas CNN sakė, kad antrasis pilotas – Omano pilietis. Pareigūnai kol kas nepaskelbė užpuoliko tapatybės.

Pasak „FlyDubai“ atstovo, lėktuvą sėkmingai suvaldė tame pačiame skrydyje buvusi budinti „FlyDubai“ įgula.

Socialiniuose tinkluose paplito vaizdai iš orlaivio vidaus.

Vienoje nuotraukoje matomas vyras, dėvintis kruvinus marškinėlius ir džinsus. Nors atrodo, kad jis nesužeistas, ant jo drabužių matyti didelės kraujo dėmės.

Keli skrydžio dalyviai Izraelio žiniasklaidai pasakojo, kad užpuoliką, peiliu sužeidusį pilotą, neutralizavo patys keleiviai, rašo CNN.

Socialinių tinklų nuotr.

Kitoje dramatiškoje vaizdo medžiagoje, kurią keleiviai nufilmavo praėjus akimirkai po tariamo išpuolio, matyti krauju aptaškytas vyras.

„Užpuolikas peiliu sužalojo vieną iš pilotų, keli vyrai tiesiog ištempė jį iš pilotų kabinos, dabar viskas gerai“, – vaizdo įraše sakė vyras vaizdo įraše.

@mactaskforce

New footage captured moments before the emergency landing of Flydubai Flight FZ1073 in Tabuk, Saudi Arabia, reveals the harrowing reality inside the cabin following the mid-air struggle. The video features a passenger visibly stained with blood, who reported being one of the individuals who rushed the flight deck to help overpower the attacker during the violent cockpit altercation. Speaking directly to the camera amid the residual panic, the bloodied passenger urgently calls for help while simultaneously trying to reassure loved ones and the public, emphasizing that despite the horrific violence and sharp altitude drops, everyone else on the plane remains healthy and fine. The dramatic clip underscores the extraordinary courage of the passengers on board, who stepped in to avert a catastrophic disaster before the crippled Boeing 737 was safely guided down.

♬ original sound - Maccabee Task Force

Kitas keleivis, kaip skelbė CNN, pasakojo, kad keleiviai surišo užpuoliką.

„Viskas gerai, nusileidome – tikriausiai Saudo Arabijoje. Čia yra sunkiai sužeistas pilotas, jis evakuojamas. Turiu persirengti – viskas aplinkui kruvina“, – sakė jis.

Dar viename vaizdo įraše matyti, kaip keleiviai džiūgauja lėktuvui leidžiantis: žmonės ploja, skanduoja ir džiūgauja orlaiviui nusileidus Tabuko oro uoste.

Nė vienas keleivis apie sužeidimus nepranešė.

Šiame straipsnyje:
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