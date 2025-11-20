Kataras įspėja apie pavojingą eskalaciją Gazoje

Kataras pasmerkė „žiaurias Izraelio okupacijos atakas Gazos Ruože (...) ir laiko jas pavojinga eskalacija, kuri grasina pakenkti paliaubų susitarimui“, sakoma jo užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Doha taip pat paragino „dėti bendras regionines ir tarptautines pastangas, kad būtų išsaugotas ir palaikomas paliaubų susitarimas“.
Anksčiau ketvirtadienį viena Gazos ligoninė pranešė, kad per naujus Izraelio oro smūgius žuvo keturi žmonės.
Pasak Gazos civilinės gynybos agentūros, kuri veikia vadovaujama „Hamas“, naujos atakos buvo surengtos rytą po vienos iš daugiausiai aukų nusinešusių dienų Gazos Ruože nuo spalio 10 dienos, kai įsigaliojo paliaubos – žuvo 27 žmonės.
Izraelis ir „Hamas“ kaltina vienas kitą pažeidus paliaubas.
Pasak „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos, paliaubų metu Izraelis ne kartą smogė, jo teigimu, „Hamas“ taikiniams, ir dėl to žuvo daugiau kaip 312 palestiniečių.
