Kataras praneša apie pažangą „Hamas“ ir Izraelio derybose

„Hamas“ pateikė „labai palankų atsakymą, kuris iš tiesų buvo beveik identiškas tam, su kuo anksčiau buvo sutikusi Izraelio pusė“, sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.
Kataras, Egiptas ir Jungtinės Valstijos tarpininkauja tarp Izraelio ir „Hamas“, bet iki šiol šiomis tarpininkavimo pastangomis nepavyko pasiekti proveržio po trumpalaikių paliaubų šių metų pradžioje.
Viltis dėl susitarimo pirmadienį pakurstė „Hamas“ pareiškimas, kad grupuotė po Egipto ir Kataro derybininkų spaudimo Kaire sutiko su nauju pasiūlymu dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože.
„Negalime teigti, kad pasiektas proveržis. Tačiau tikrai manome, kad tai teigiamas dalykas“, – pridūrė M. al Ansari.
Praėjusį mėnesį Kataro sostinėje Dohoje daugiau kaip dvi savaites vykusios derybos baigėsi be jokio proveržio. Izraelis buvo sutikęs su pasiūlytomis paliaubomis, bet paskui atmetė „Hamas“ pataisas.
Pastaraisiais mėnesiais derybose daugiausia kalbėta apie gaires pradinėms 60 dienų paliauboms ir įkaitų paleidimui dviem etapais. Pirmasis tokį pasiūlymą pateikė Baltųjų rūmų specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas.
M. al Ansari patvirtino, kad dabartinis pasiūlymas apima dviejų mėnesių paliaubas ir sąlygas pagalbai į Gazos Ruožą vežti.
