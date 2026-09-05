Kaukėti protestuotojai sutrikdė Jungtinės Karalystės Doverio uosto darbą

Doverio uostas pranešė, kad apie vidurdienį eismas vėl „vyko sklandžiai“, praėjus kelioms valandoms po to, kai šeštadienio rytą jis buvo „sustojęs“, nes protestuotojai užblokavo prie uosto vedančius kelius.
Vietos policija pranešė, kad niekas nebuvo sulaikytas, o protestas, dėl kurio iš pradžių buvo užblokuoti „visi keliai“ į terminalą ir iš jo, buvo išsklaidytas.
Internete paskelbtose nuotraukose matyti, kaip šimtai juodai apsirengusių kaukėtų žmonių plūsta į kelius, supančius uostą, iš kurio tarp pietų Anglijos ir šiaurės Prancūzijos kursuoja keltai.
Tiesioginėje transliacijoje, kurią galimai filmavo vienas iš protestuotojų, juodai apsirengusių vyrų minia, stovėdama priešais policijos barikadą, skandavo „sustabdykite laivus“.
Didžioji Britanija jau seniai sprendžia, kaip pažaboti pavojingus ir politiškai prieštaringus persikėlimus nedideliais laivais, kuriais pastaraisiais metais kasmet į pietryčių Anglijos krantus atvyksta dešimtys tūkstančių migrantų.
Šiuo klausimu negailestingai naudojasi šalies kraštutinė dešinė, kurios populiarumas išaugo dėl stiprėjančių imigracijai priešiškų nuotaikų.
Centro kairės Leiboristų partijos vyriausybė teigė, kad šią vasarą per Lamanšo sąsiaurį migrantus ir prieglobsčio prašytojus gabenusių laivų skaičius buvo mažiausias nuo 2019 m., iš dalies dėl bendradarbiavimo susitarimų su Prancūzijos vyriausybe.
Vyriausybės atstovas spaudai „pasmerkė“ protestą, o vienas kraštutinės dešinės partijai „Reform UK“ priklausantis parlamento narys šį incidentą pavadino „gėdingu“.
Nors pranešimų apie smurtą nebuvo, keli vietos politikai kaukėtų protestuotojų veiksmus pavadino „bauginančiais“.
Tačiau prieš islamą nusiteikęs kraštutinės dešinės veikėjas Tommy'is Robinsonas parėmė protestą, teigdamas, kad tai buvo „britų patriotų įspėjamasis šūvis valdžios elitui“.
Vienas iš keleivių, kurį paveikė šie sutrikimai, „Sky News“ pasakojo, kad jie „daugiau nei pusantros valandos buvo įstrigę laive Dunkerke“.
„Sustabdykite laivus? Ne tuos!“ – pridūrė keleivis, kurio vardas nebuvo paviešintas.
Doverio uostas teigia, kad vasaros mėnesiais per dieną aptarnauja daugiau nei 10 tūkst. krovininių ir 15 tūkst. keleivinių transporto priemonių, o per jį vyksta trečdalis Didžiosios Britanijos prekybos su Europos Sąjunga.
Tai didžiausias tarptautinis keltų uostas Jungtinėje Karalystėje.
Naujausi komentarai