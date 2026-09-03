Per kelionę medine valtimi iš Gambijos į Kanarų salas galėjo žūti dešimtys žmonių

Gerą ryšių tinklą turinti ir patikima laikoma Ispanijos nevyriausybinė organizacija „Caminando Fronteras“ informavo, kad valtis su 127 žmonėmis rugpjūčio 7 d. išplaukė iš Gambijos. Šiuos duomenis ispanų policijai patvirtino ir keli išgyvenusieji, pranešė Ispanijos valstybinis televizijos kanalas RTVE.
„Caminando Fronteras“ turi bendradarbių ir informatorių tinklą Šiaurės ir Vakarų Afrikos šalyse. Per šį tinklą bei per tiesioginį kontaktą su migrantų šeimomis organizacija dažnai operatyviai sužino, kada, kur ir su kiek žmonių laivas išplaukia Kanarų salų link. Neretai organizaciją pasiekia pagalbos šauksmas iš valčių ar migrantų artimųjų. Tada „Caminando Fronteras“ kreipiasi į valstybines jūrų gelbėjimo tarnybas.
Kelionė mažais atvirais mediniais laiveliais per Atlantą yra viena iš pavojingiausių. JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, nuo metų pradžios daugiau nei 4,8 tūkst. žmonių iš Afrikos pasiekė Ispanijai priklausančias Kanarų salas. Kiek žmonių žuvo dėl audrų, bado ar troškulio, tiksliai nežinoma.
UNHCR nuo metų pradžios Atlanto vandenyne ir vakarinėje Viduržemio jūros dalyje iš viso suskaičiavo 586 žuvusius ar be žinios dingusius žmones. „Caminando Fronteras“ nurodė, kad jau iki gegužės žuvo arba dingo per 1,3 tūkst. asmenų.
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