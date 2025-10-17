Kenijoje per valstybines opozicijos lyderio Railos Odingos laidotuves sužeista dešimtys žmonių

Spūstis kilo žmonėms stengiantis pasiekti velionio karstą, matė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Ketvirtadienį mažiausiai trys žmonės žuvo, saugumo pajėgoms šūviais pradėjus vaikyti minią, susirinkusią pamatyti R. Odingos palaikų per kitą ceremoniją.
R. Odinga dėl įtariamo infarkto mirė trečiadienį, sulaukęs 80 metų, klinikoje Pietų Indijoje. Tai – politinis žemės drebėjimas, galintis pakeisti Rytų Afrikoje esančios Kenijos politiką.
R. Odinga buvo nuolatinė Kenijos opozicijos figūra, penkis kartus nesėkmingai kandidatavęs į prezidentus, paskutinįsyk – 2022 metais.
Daugelio Kenijos gyventojų meiliai vadinamas „Baba“ (Tėvu), jis buvo dominuojanti jėga, gebanti sutelkti didžiulius būrius žmonių, ypač iš savo gimtosios Vakarų Kenijos.
Šalies prezidentas Williamas Ruto, penktadienį kalbėdamas į valstybines laidotuves Nairobio stadione „Nyayo“ susirinkusiai miniai, R. Odingą pavadino „judėjimu už permainas, judėjimu už teisingumą (...), už geresnę Keniją“.
Po kelių akimirkų gedėtojų minia bandė pasiekti karstą ir kilo spūstis.
Diena anksčiau per chaotiškas scenas, kilusias velionio palaikus pargabenus iš Indijos ir nuvežus į kitą stadioną, kad su juo galėtų atsisveikinti visuomenė, didžiulės minios plūstelėjo prie svarbiems asmenims skirtų vartų.
Saugumo pajėgoms pradėjus šaudyti žuvo mažiausiai trys žmonės, remdamasi miesto morgo informacija pranešė garsi žmogaus teisių gynimo grupė „VOCAL Africa“.
R. Odingai mirus W. Ruto paskelbė septynių dienų nacionalinį gedulą ir pranešė, kad bus rengiamos valstybinės opozicijos lyderio laidotuvės.
Velionio palaikai dabar bus nuvežti į Kenijos vakaruose esantį jo šeimos regioną, kur šeštadienį taip pat laukiama susirenkant didžiulės minios. Sekmadienį įvyks privati laidotuvių ceremonija.
