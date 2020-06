Kijeve karantinuotas koronaviruso protrūkio apimtas moterų vienuolynas

„Daugiausiai susirgimo atvejų užfiksuota per pastarąją parą Podolsko rajone – 23. Tai neabejotinai nulėmė susirgimo protrūkis Floro Dangun Žengimo moterų vienuolyne. Ten per pastarąsias kelias dienas koronavirusas aptiktas pas 26 vienuoles; Iš jų per pastarąją parą – pas 22. Savaitgalį į sostinės ligonines paguldytos aštuonios vienuolės“, – per spaudos konferenciją pažymėjo V. Klyčko.

Anot mero, karantinuotame vienuolyne šiuo metu vykdoma dezinfekcija.