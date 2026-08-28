Kinija įspėja apie didelę potvynių grėsmę dėl nuošliaužos suformuoto ežero

Prognozuojama, kad vandens lygis artimiausias tris dienas kils, o didžiausią aukštį pasieks maždaug rugsėjo 1 d., pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Ežeras susiformavo po to, kai trečiadienį purvo ir sąnašų siena užgriuvo Gjirongo pasienio punktą Tibete ir pradangino šimtus žmonių.
„Prognozės rodo, kad dėl tebesitęsiančio lietaus per artimiausias tris dienas į ežerą gali įtekėti apie 3 mln. kubinių metrų vandens, o tai padidina pavojų, kad ežeras gali pratrūkti, potvynio vanduo nutekės žemyn upe ir galbūt padarys dar daugiau žalos, įskaitant Gjirongo uostą ir kitas vietoves žemiau palei upės vagą“, – ketvirtadienio vakarą pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Artimiausias tris dienas šioje vietovėje prognozuojami lietūs.
CCTV pranešė, kad iki penktadienio ryto iš nelaimės zonos buvo evakuoti 499 vietiniai gyventojai ir 555 turistai. Turistų tautybės nebuvo nurodytos.
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