Kolorade teroristas puolė žmones savadarbiu liepsnosvaidžiu

Tikimasi, kad 45-erių įtariamajam Mohamedui Sabry Solimanui bus pateikti kaltinimai dėl išpuolio, kurį FTB tiria kaip teroro aktą.

Smurto protrūkis Boulderyje kilo tvyrant įtampai dėl Gazos Ruože besitęsiančio karo tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, bei JAV kylančių nesutarimų šiuo klausimu.

Naujausias išpuolis JAV įvykdytas praėjus savaitei po to, kai prie žydų muziejaus Vašingtone vyras nušovė du Izraelio ambasados JAV darbuotojus.

„Deja, tokie išpuoliai kaip šis tampa pernelyg dažni visoje šalyje, – nurodė FTB specialusis agentas Markas Michalekas (Markas Mikalekas), atsakingas už Denverio padalinį, kuriam priklauso Boulderio miestas. – Tai pavyzdys, kaip smurtautojai ir toliau kelia grėsmę visos šalies bendruomenėms.“

Pasak pareigūnų, sužeistųjų amžius yra nuo 52 iki 88 metų, o sužeidimai – nuo sunkių iki nesunkių.

Chaosas

Sekmadienio ataka surengta tuo metu, kai vyko savaitinis savanorių grupės „Run For Their Lives“ narių susitikimas, skirtas bėgti ar eiti siekiant paremti įkaitus, pagrobtus per precedento neturintį „Hamas“ išpuolį Izraelyje 2023 metų spalio 7 dieną, kuris išprovokavo karą Gazos Ruože.

Viename vaizdo įraše, kuriame tikriausiai užfiksuotas išpuolis Boulderyje, matyti vaikštinėjantis vyras be marškinių, laikantis rankose skaidrius flakonėlius, ir priešais jį deganti žolė.

Girdėti, kaip jis šaukia „Sustabdykime sionistus!“, „Palestina laisva!“ ir „Jie žudikai!“ keliems žmonėms raudonais marškinėliais, kurie rūpinasi vienu ant žemės gulinčiu asmeniu.

72 metų Lynn Segal buvo tarp maždaug 20 sekmadienį į demonstraciją susirinkusių žmonių.

Ji nurodė, kad įtariamasis ugnį paleido tuo metu, kai demonstrantai baigė žygį prie teismo pastato. Pasak moters, incidento vietoje greitai kilo chaosas, kai žmonės puolė ieškoti vandens ugniai gesinti.

„Buvo žmonių, kurių kūnai degė, norėjau jiems padėti“, – sakė ji.

Valdžios institucijos nepateikė išsamesnės informacijos apie M. S. Solimaną, tačiau nurodė manančios, kad jis veikė vienas. Incidento metu įtariamasis taip pat buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę.

„Ideologiškai motyvuotas“

FTB vadovai išpuolį iš karto paskelbė teroro aktu, o Teisingumo departamentas pasmerkė naujausią ataką prieš žydų bendruomenės narius JAV.

„Remiantis ankstyva informacija, įrodymais ir liudytojų parodymais, šis teroro aktas tiriamas kaip ideologiškai motyvuotas smurtinis nusikaltimas. Kai tik faktai tai pagrįs, kalbėsime aiškiai apie šiuos įvykius“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė FTB direktoriaus pavaduotojas Danas Bongino.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienio pareiškime nurodė, kad jis, jo žmona ir visa šalis meldžiasi už visišką žmonių, sužeistų per teroro ataką Kolorade, pasveikimą.

„Ši ataka buvo nukreipta prieš taikius žmones, norėjusius išreikšti savo solidarumą su „Hamas“ laikomais įkaitais, vien dėl to, kad jie yra žydai“, – sakė B. Netanyahu.

Pirmadienį Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras pasmerkė šį naujausią išpuolį JAV, nurodydamas, kad jį surengti paskatino žiniasklaida.

„Esu sukrėstas siaubingo antisemitinio teroro išpuolio, nukreipto prieš žydus Boulderyje, Kolorado valstijoje“, – „X“ nurodė jis.

„Tai grynas antisemitizmas, kurį skatina žiniasklaidoje skleidžiamas (...) šmeižtas“, – pridūrė G. Saaras, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

Kovo 18 dieną Izraelis atnaujino operacijas Gazos Ruože, nutraukdamas du mėnesius trukusias paliaubas.

Gazos Ruožo sveikatos ministerija nurodė, kad per karą jau žuvo daugiau kaip 54 tūkst. palestiniečių.

Izraelis pastarosiomis dienomis suintensyvino savo operacijas Gazos Ruože, teigdamas, kad šia kampanija siekiama sunaikinti „Hamas“.

Karas kilo po „Hamas“ 2023 metų spalio 7-ąją surengto išpuolio Izraelio pietuose, per kurį, oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 218 žmonių, daugiausia civilių.

„Hamas“ kovotojai spalio 7-ąją taip pat pagrobė 251 įkaitą, iš kurių 57, Izraelio teigimu, tebėra Gazos Ruože, įskaitant 34 Izraelio kariuomenės žuvusiais laikomus įkaitus.