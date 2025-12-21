Konfiskavo 27 tonas kokaino

Platformoje „X“ Kolumbijos vadovas paskelbė, kad devynios tonos buvo konfiskuotos iš kelių laivų Ramiajame vandenyne. Šioje operacijoje taip pat dalyvavo Australijos, Panamos, Kosta Rikos ir Salvadoras pajėgos.
Per antrąją operaciją, prie kurios prisidėjo Europos policijos pajėgos, netoli Ispanijos Kanarų salų, esančių Atlanto vandenyne prie Vakarų Afrikos krantų, konfiskuota 18 tonų kokaino.
Pasak G. Petro, per abi operacijas buvo suimta apie 20 įtariamųjų.
Kolumbijos lyderio teigimu, tai galimai „vienas didžiausių konfiskavimo atvejų istorijoje, per kurį nežuvo nė vienas žmogus“.
Operacijos įvykdytos JAV karinėms pajėgoms pastaraisiais mėnesiais pradėjus atakuoti laivus Karibuose ir Ramiajame vandenyne, kurie, kaip įtariama, plukdo narkotikus. Per antpuolius žuvo daugiau nei 80 žmonių.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių ekspertai perspėjo, kad tokiomis operacijomis gali būti pažeidžiama arptautinė teisė. Anot jų, vykdomi neteisėti žudymai be teismo.
JT duomenimis, Kolumbijoje, kuri yra didžiausia pasaulyje kokaino gamintoja, kokainmedžiai auginami daugiau nei 250 tūkst. hektarų žemės.
Iš Kolumbijos narkotikai kontrabanda gabenami laivais į JAV ir Europą.
Vašingtonas yra įvedęs sankcijas Kolumbijos prezidentui G. Petro už tarptautinių kovos su narkotikais įsipareigojimų nesilaikymą.
