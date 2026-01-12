Ispanija jūroje konfiskavo rekordinį kokaino kiekį

Praėjusią savaitę pareigūnai surengė reidą iš Brazilijos su Kamerūno vėliava išplaukusiame laive ir konfiskavo 9 994 kilogramus kokaino, paslėpto 294 druskos siuntos pakuotėse, sakoma policijos pranešime.
Per operaciją, kurioje dalyvavo JAV, Brazilijos, JK, Prancūzijos ir Portugalijos valdžios institucijos, pareigūnai suėmė 13 įgulos narių ir konfiskavo šaunamąjį ginklą, naudotą slėptuvei apsaugoti, priduriama pranešime.
Ispanija dėl glaudžių ryšių su Lotynų Amerika ir nedidelio atstumo nuo Maroko, didžiausio kanapių gamintojo, yra pagrindiniai narkotikų patekimo į Europą vartai.
2024 m. Ispanijos policija iš konteinerinio laivo, atplaukusio į pietinį Alchesiraso uostą iš Ekvadoro, konfiskavo 13 tonų kokaino. Tai buvo didžiausias per šalies istoriją narkotikų laimikis.
Naujausi komentarai