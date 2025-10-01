Prie Kanarų sulaikė 6,5 tonų kokaino siuntą

Policija pranešė, kad narkotikai buvo paslėpti laivo triume. Laivas su Tanzanijos vėliava plaukė iš Panamos į Ispanijos šiaurėje esantį Vigo uostą.
Pasak teisėsaugos, JAV narkotikų kontrolės administracija – federalinė agentūra kovojanti su prekyba narkotikais – perdavė Ispanijai svarbių duomenų, kurie padėjo surengti sėkmingą operaciją.
Ispanija yra vienas pagrindinių kelių kokaino kontrabandai į Europą dėl šios šalies ryšių su Lotynų Amerika, kur kokainas gaminamas, ir dėl jos geografinės padėties Senajame Žemyne.
Ispanijos policija rekordinį kiekį kokaino perėmė 2024 m. spalį, kai į Alchesiraso uostą gabenamame bananų krovinyje buvo rasta apie 13 tonų šių narkotikų.
