Šiais metais mėgindami pasiekti Ispaniją žuvo daugiau nei 3000 migrantų

Pasak organizacijos „Caminando Fronteras“, dauguma iš 3090 mirčių, užregistruotų iki gruodžio 15 d., įvyko Atlanto vandenyne, migracijos kelyje iš Afrikos į Ispanijos Kanarų salas. Šis kelias laikomos vienu pavojingiausių pasaulyje.
Migrantų, atvykstančių į Kanarų salas, reikšmingai sumažėjo, tačiau atsirado naujas, tolimesnis ir pavojingesnis maršrutas į salyną iš Gvinėjos.
Grupė renka duomenis iš migrantų šeimų ir oficialios išgelbėtųjų statistikos. Tarp žuvusiųjų buvo 437 vaikai ir 192 moterys.
„Caminando Fronteras“ taip pat pabrėžė, kad padaugėjo laivų, išplaukiančių iš Alžyro, daugiausia į atostogų salas Ibisą ir Formenterą Viduržemio jūroje. Grupės teigimu, šiuo maršrutu tradiciškai naudojasi alžyriečiai, bet 2025 m. smarkiai padaugėjo migrantų iš Somalio, Sudano ir Pietų Sudano. Šiais metais mirčių skaičius šiame maršrute lyginant su 2024 m. padvigubėjo iki 1037.
„Caminando Fronteras“ duomenimis, 2024 m. mažiausiai 10 457 migrantai žuvo arba dingo mėgindami jūra pasiekti Ispaniją. Tai – didžiausias skaičius nuo 2007 m., kai organizacija pradėjo rinkti duomenis.
Ispanijos vidaus reikalų ministerijos teigimu, iki šių metų gruodžio 15 d. Ispaniją pasiekė 35 935 migrantai – 40 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Beveik pusė jų atvyko migracijos keliu per Atlanto vandenyną iš Vakarų Afrikos pakrantės į Kanarų salas.
