Lietuvos premjerė, ministras reiškia užuojautą Ispanijai dėl traukinių avarijos

„Širdį verianti žmonių netektis per traukinio susidūrimą netoli Adamuzo, Ispanijoje. Reiškiu nuoširdžią užuojautą gedinčioms šeimoms, kurios neteko artimųjų, ir visiems, kuriuos paveikė ši tragedija. Linkiu sužeistiesiems visiško ir greito pasveikimo. Mūsų mintys su Ispanijos žmonėmis“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Lietuvos Vyriausybės vadovė.
Užuojautą pareiškė ir užsienio reikalų ministras K. Budrys.
„Lietuva reiškia nuoširdžią užuojautą Ispanijos žmonėms dėl tragiškos traukinio avarijos. Mūsų mintys su aukomis ir jų šeimomis, linkime greito pasveikimo visiems sužeistiesiems“, – rašė jis.
Ispanijos pietiniame Andalūzijos regione sekmadienio vakarą susidūrė du greitieji traukiniai, žuvo 21 žmogus ir daugiau nei 70 sužeista.
Nelaimė įvyko, kai iš Malagos į Madridą vykęs traukinys netoli Adamuzo nuvažiavo nuo bėgių ir rėžėsi į atvažiuojantį traukinį.
Naujausi komentarai