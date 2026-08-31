 Konge patvirtinta daugiau kaip šeši tūkstančiai Ebolos atvejų

Konge patvirtinta daugiau kaip šeši tūkstančiai Ebolos atvejų

2026-08-31 16:57
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Informacijos ministerijos duomenimis, Konge patvirtintas 6 041 Ebolos atvejis, 2 911 užsikrėtusiųjų mirė. Šiuo metu 619 asmenų yra izoliuoti arba gydomi. 

<span>Konge patvirtinta daugiau kaip šeši tūkstančiai Ebolos atvejų</span>
Konge patvirtinta daugiau kaip šeši tūkstančiai Ebolos atvejų / Scanpix nuotr.

Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.

Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) apie Ebolos protrūkį paskelbė gegužės viduryje. Tačiau ekspertai, turėdami omenyje jau tada didelius skaičius, spėja, kad pirmieji Ebolos atvejai neatpažinti pasireiškė jau vasarį. Šiuo metu ligos atvejų fiksuota šešiose antrosios pagal dydį Afrikos šalies provincijose.

Šiame straipsnyje:
Ebolos protrūkis

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