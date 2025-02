Kongo vyriausybės skaičiavimu, per susirėmimus Gomoje žuvo mažiausiai penki tūkstančiai žmonių

Ligi šiol jau yra palaidota daugiau nei 5 000 kūnų, antradienį vakare vykusioje spaudos konferencijoje pasakė vyriausybės atstovas Patrickas Muyaya.

Tačiau, remdamasi ligoninėse ir kitose gydymo įstaigose esančių pacientų skaičiumi, Sveikatos apsaugos ministerija prognozuoja, kad aukų skaičius gali išaugti iki 8 000. JT visai neseniai pranešė, kad buvo rasti 2 900 žuvusiųjų kūnai.

Ruandos remiama ir su Kongo kariuomene dėl mineralų turtingo rytų regiono kovojanti sukilėlių grupuotė M23 pastarosiomis savaitėmis užėmė Gomos ir Bukavu miestus.

JT ekspertų teigimu, sukilėliams talkina ir maždaug 4 000 karių iš Ruandos.

JT žmogaus teisių biuras yra užfiksavęs sunkių smurtinių nusikaltimų, įskaitant išprievartavimo atvejus. Be to, turima įrodymų, kad sukilėliai per prievartą ima suaugusiuosius ir nepilnamečius į savo gretas bei puldinėja ligonines ir humanitarinę pagalbą teikiančius darbuotojus.

Viena iš pagrindinių šiuo metu vykstančio konflikto priežasčių – rytų Konge esanti žaliavų gausa. Pranešama, kad sukilėliai iš grupuotės M23 yra užgrobę keletą koltano kasyklų.

Šis retas metalas naudojamas išmaniųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių ir elektromobilių akumuliatorių gamyboje.

Kongo vyriausybė kaltina Ruandą dėl to, kad ši tarptautinėse rinkose prekiauja iš Kongo Demokratinės Respublikos neteisėtai išgabentomis žaliavomis.