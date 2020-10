Koronovirusu užsikrėtęs D. Trumpas gydomas kariuomenės ligoninėje

D. Trumpas, anksčiau penktadienį apstulbinęs pasaulį, kad jam ir jo žmonai Melaniai (Melanijai) nustatyta koronavirusinė infekcija COVID-19, buvo priverstas nutraukti kampanijos renginius, likus vos mėnesiui iki rinkimų.

Penktadienį vakare prezidentas išėjo iš Baltųjų rūmų užsidėjęs kaukę ir buvo sraigtasparniu išskraidintas į Walterio Reedo (Valterio Rido) kariuomenės ligoninę netoli Vašingtono.

Per „Twitter“ paskelbtame 18 sekundžių vaizdo įraše, nufilmuotame Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas sakė, kad bus hospitalizuotas, bet pridūrė: „Manau, kad man viskas labai gerai.“

„Esam tikri, kad reikalai išsispręs“, – pridūrė jis ir nurodė, kad pirmoji šalies ponia taip pat „jaučiasi labai gerai“.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Kayleigh McEnany (Keili Makenani) sakė, kad pasikonsultavus su specialistais D. Trumpui duodama antivirusinio preparato remdesiviro. Penktadienį paskelbtame jos pranešime sakoma, kad prezidentui „papildomas deguonis nereikalingas“.

Anksčiau ji sakė, kad medicinos ekspertai rekomendavo D. Trumpui „kelias ateinančias dienas“ dirbti prezidentiniame kabinete Walterio Reedo ligoninėje.

Atrodo, kad D. Trumpas buvo paguldytas į ligoninę siekiant užtikrinti, kad jam pasireiškę „lengvi“ simptomai nepasunkėtų.

Ši padėtis sukėlė didelį netikrumą prieš lapkričio 3-ąją vyksiančius JAV prezidento rinkimus. Kaip rodo apklausos, pagal populiarumą D. Trumpas gerokai atsilieka nuo oponento demokrato Joe Bideno (Džo Baideno), bet dabar turi įšaldyti didžiąją dalį savo kampanijos.

Iš pradžių padėjėjų prognozės buvo optimistinės. D. Trumpo personalo vadovas Markas Meadowsas (Markas Medousas) sakė, kad 74 metų prezidentui pasireiškė tik lengvi simptomai, jis „gerai nusiteikęs“ ir jaučiasi „labai energingas“.

Vėliau penktadienį paskelbtame Baltųjų rūmų gydytojo Seano Conley (Šono Konlio) laiške užsimenama, kad padėtis – rimtesnė.

S. Conley nurodė, kad D. Trumpas gavo vieną antikūnų preparato „Regeneron“ dozę. Šiuo metu atliekami tokios terapijos klinikiniai bandymai, bet priežiūros institucijos jos dar nėra patvirtinusios.

„Jo [būklę] vertina grupė ekspertų, ir kartu pateiksime rekomendacijų prezidentui ir pirmajai poniai dėl tolesnių geriausių žingsnių“, – rašė S. Conley.

Prezidento sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis sakė televizijai „Fox News“, kad jo tėvas „aišku, tai priima labai rimtai, bet jis – kovotojas“.

J. Bidenas kampaniją tęsia vienas

D. Trumpo liga sujaukė rinkimų kampanijos planus – J. Bidenas netikėtai liko vienas, galintis dalyvauti renginiuose, be to, buvęs viceprezidentas gali argumentuoti, kad jo atsargesnis požiūris į COVID-19 pasiteisino.

77 metų J. Bideno kampanijos viena iš pagrindinių temų tapo D. Trumpo pastangos sumenkinti koronaviruso pandemijos grėsmingumą, taip pat nenoras dėvėti apsauginių kaukių. Tuo metu D. Trumpas ne kartą stengėsi sutelkti dėmesį į siauresnes sritis, kuriose jis jaučiasi tvirčiau – pavyzdžiui, ekonomikoje.

Per praeitą antradienį Klivlande įvykusius jųdviejų audringus pirmuosius debatus D. Trumpas pusantros valandos stovėjo netoli D. Trumpo. Vis dėlto penktadienį demokratų kandidatas pranešė, kad nei jam, nei jo žmonai Jill (Džil) koronaviruso infekcija nebuvo nustatyta.

Įgijęs netikėtą palankią galimybę per įtemptas varžybas dėl Baltųjų rūmų, J. Bidenas nuvyko į Grand Rapidsą Mičigano valstijoje, tęsdamas anksčiau numatytą kampanijos renginių programą.

J. Bidenas sakė, kad meldžiasi už D. Trumpą ir jo šeimą. Jo kampanijos štabas paskelbė, kad pašalins visas prieš D. Trumpą nukreiptas neigiamas politines reklamas.

Vis dėlto J. Bidenas priminė rinkėjams, kad jis nuolat ragindavo rimtai vertinti koronaviruso pandemiją, nusinešusią daugiau kaip 208 tūkst. amerikiečių gyvybių, o jo oponentas ne kartą šaipėsi, kad demokratų kandidatas uoliai dėvi apsaugines kaukes.

„Būkit patriotiški, – mėlyną chirurginę kaukę dėvintis J. Bidenas sakė savo šalininkams Mičigane. – Būti kietu vyruku nėra svarbiausia. Svarbiausia – atlikti savo pareigą.“

D. Trumpo renginiai įšaldyti

Netikėta COVID-19 diagnozė tapo skaudžiu smūgiu D. Trumpo pastangoms būti perrinktam. Prezidentui teko įšaldyti planus dalyvauti kampanijos renginiuose visoje šalyje, mėginant panaikinti apklausų rodomą populiarumo atotrūkį nuo J. Bideno.

D. Trumpo kampanijos štabas nurodė, kad visi planuoti renginiai, kuriuose prezidentas turėjo dalyvauti, atidedami arba bus rengiami virtualiai. Pirmiausiai buvo atšauktas penktadienį Floridoje turėjęs įvykti mitingas, taip pat nebevyks šeštadienį turėjęs įvykti susitikimas Viskonsine ir kitą savaitę planuoti renginiai vakarinėse valstijose, įskaitant Arizoną.

Dabar kyla abejonių, ar įvyks antrieji D. Trumpo ir J. Bideno debatai, kuriuos planuota surengti spalio 15-ąją.

Kampanijos mitingai buvo labai svarbūs D. Trumpui, todėl dabar, kai prezidentas nebegali keliauti, jo štabui būtina skubiai parengti naują strategiją. Be to, D. Trumpo argumentas, kad koronaviruso pavojus per daug sureikšminamas, buvo vienas iš jo perrinkimo platformos akcentų.

Bando atsekti kontaktus

Pranešimai apie D. Trumpo užsikrėtimą pasirodė po to, kai vienos jo svarbios padėjėjos – Hope Hicks (Houp Hiks) – testas dėl COVID-19 pasirodė esąs teigiamas. Tai sukėlė būgštavimų dėl galimo koronaviruso židinio Baltuosiuose rūmuose.

Per praėjusią savaitę D. Trumpas buvo susitikęs su dešimtimis žmonių ir, kaip pranešama, dalyvavo lėšų rinkimo kampanijoje Naujajame Džersyje, nors jau buvo žinoma, kad H. Hicks užsikrėtė koronavirusu.

Baltieji rūmai pranešė, kad bando atsekti asmenis, turėjusius kontaktą su užsikrėtusiaisiais. Tuo metu Melanijos Trump (Melanijos Tramp) atstovė pranešė, kad prezidento 14 metų sūnaus Barrono (Barono) tyrimo dėl COVID-19 atsakymas yra neigiamas.

Viceprezidento Mike'o Pence'o (Maiko Penso) bei kitų aukšto rango pareigūnų tyrimų atsakymai taip pat buvo neigiami, kaip ir kandidatės į Aukščiausiojo Teismo teisėjus konservatyvios teisėjos Amy Coney Barrett (Eimi Koni Baret), nurodė Baltieji rūmai.

Nors buvusi Baltųjų rūmų aukšto rango patarėja Kellyanne Conway (Kelian Konvėj) penktadienį vakare pranešė, kad jos tyrimo atsakymas buvo teigiamas ir jai pasireiškė „nesunkūs“ ligos simptomai. COVID-19 tai pat diagnozuotas Respublikonų nacionalinio komiteto pirmininkei Ronnai McDaniel (Ronai Makdaniel) ir D. Trumpo rinkimų kampanijos 42 metų štabo pirmininkui Billui Stepienui (Bilui Stipenui).

Aštuntą dešimtį einantis ir viršsvorio turintis D. Trumpas priklauso didesnės rizikos žmonių grupei.

Kaip naujienų agentūrai AFP sakė Niujorko infekcinių ligų specialistas Danielis Griffinas (Danielis Grifinas), egzistuoja 20 procentų tikimybė, kad D. Trumpo susirgimas bus sunkus ir jam prireiks papildomo deguonies.

Šiems pranešimams sukrėtus pasaulio akcijų biržas, užsienio šalių lyderiai, įskaitant Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, Britanijos premjerą Borisą Johnsoną (Borisą Džonsoną) ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, palinkėjo JAV prezidentui ir pirmajai poniai greitai pasveikti. Linkėjimų pasiuntė ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas), šeštadienį pranešė šios izoliuotos šalies valstybinė žiniasklaida.

D. Trumpo pirmtakas Barackas Obama (Barakas Obama) pažymėjo, kad JAV yra „didelės politinės kovos viduryje“, tačiau nebuvo linkęs aštrinti rinkiminių nesutarimų ir perdavė „geriausių linkėjimų“ prezidentui bei jo sutuoktinei.