Kova su miškų gaisrais Ispanijoje: premjeras įspėja apie „sunkias valandas“

Visgi pareigūnai pastebėjo teigiamų pokyčių suvaldant liepsnas aplink Madridą.
Dėl gaisrų aplink sostinę ir netoli rytinio Valensijos pakrantės miesto buvo evakuota apie 75 tūkst. žmonių. Stiprus vėjas kelia pavojų, kad gaisrai gali išplisti į pietus.
„Pripažįstame, kad laukia sunkios valandos, tačiau čia gauta naujausia informacija (...) rodo, kad naktis buvo labai pozityvi vertinant gaisro plitimą, jo suvaldymą ir ugniagesių pastangas“, – žurnalistams lankydamasis gaisrų paveiktame Avilos regione sakė P. Sanchezas.
Italijos ir Portugalijos priešgaisriniai lėktuvai padeda Ispanijos komandoms vietoje kovoti su liepsnomis. Pastangas apsunkina oro sąlygos.
Apie 60 tūkst. žmonių buvo evakuoti dėl gaisrų aplink sostinę, o dar 15 tūkst. gyventojų turėjo palikti savo namus dėl kito gaisro Kasteljone, Valensijos regione.
Be to, pietvakarių Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota beveik 250 tūkst. žmonių, o vyriausybė sekmadienį įspėjo, kad situacija išlieka labai nepalanki.
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