 Kremlius: Rusija neatmeta galimybės surengti trišales derybas su Ukraina ir JAV

Kremlius: Rusija neatmeta galimybės surengti trišales derybas su Ukraina ir JAV

2026-09-07 13:54
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusija neprieštarauja, kad būtų atnaujintos trišalės derybos su Vašingtonu ir Kyjivu dėl karo Ukrainoje, pirmadienį pareiškė Kremlius po JAV derybininkų Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizito Maskvoje ir Kyjive. 

<span>Kremlius: Rusija neatmeta galimybės surengti trišales derybas su Ukraina ir JAV</span>
Kremlius: Rusija neatmeta galimybės surengti trišales derybas su Ukraina ir JAV / Scanpix nuotr.

„Mes taip pat neatmetame galimybės atnaujinti trišales derybas, tačiau šiame etape dar per anksti ką nors pasakyti apie vietą ar tikslias datas“, – per spaudos konferenciją žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Sekmadienį S. Witkoffas ir J. Kushneris surengė pirmąjį vizitą Kyjive ir derėjosi su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Pries tai jiedu lankėsi Maskvoje ir susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

S. Witkoffas ir J. Kushneris tikisi atgaivinti derybas, kuriomis siekiama užbaigti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktą Europoje. 

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