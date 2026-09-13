Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
D. Peskovas teigė, kad Maskva esą anksčiau vengė beatodairiškų smūgių, tačiau pakeitė savo požiūrį po to, kai Ukraina pradėjo taikytis į Rusijos ekonominę ir strateginę infrastruktūrą.
„Rusijos Federacija nesmūgiavo viskam iš eilės, – žurnalistams sakė D. Peskovas. – Ji pradėjo tai daryti po to, kai patys ukrainiečiai atvėrė Pandoros skrynią.“
Pastarosiomis savaitėmis Maskva smarkiai padidino prieš Ukrainą paleidžiamų reaktyvinių dronų skaičių, ir Kyjivas susiduria su itin sunkiais ir beveik nuolatiniais išpuoliais.
Rusija sistemingai taikosi į Ukrainos energetikos tinklą nuo pat pirmųjų plataus masto karo dienų.
Savo ruožtu Ukraina suaktyvino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, degalų bazėms ir kitiems strateginiams taikiniams, siekdama sumažinti Maskvos pajamas iš energetikos ir padidinti ekonominį spaudimą.