Kyjivas patyrė dronų ataką, yra sužeistųjų

Apie tai kanale „Telegram“ informavo Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba (SES).
„Per ataką prieš sostinę sužeisti mažiausiai trys žmonės. Gelbėtojai likviduoja padarinius keliuose miesto rajonuose“, – teigiama pranešime.
Kyjivo Obolonės rajone smūgis sukėlė gaisrą 12 aukštų gyvenamojo namo antrajame–penktajame aukštuose. Gaisras buvo užgesintas 80 kvadratinių metrų plote. Medikams buvo perduoti trys sužeistieji.
Podolės rajone buvo pataikyta į negyvenamąjį pastatą. Ugnies gesinimo operacijos tebevyksta.
Holosijivo rajone užsidegė administracinis pastatas. Gaisras užgesintas.
Desniankos rajone dviejų hektarų ploto atviroje vietovėje užsidegė žolė. Gaisro gesinimo darbai tebevyksta.
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Kaip pranešta anksčiau, Rusijos pajėgos visą šeštadienį atakavo sostinę. Buvo sužeisti aštuoni gyventojai, iš jų trys paguldyti į ligoninę.