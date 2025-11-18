Kyjivas: Rusija okupuotose teritorijose mobilizavo dešimtis tūkstančių ukrainiečių

„Nustatėme, kad okupuotose teritorijose, aneksuotame Kryme, buvo priverstinai mobilizuoti 46 tūkst. 327 mūsų piliečiai. Šie žmonės kovoja prieš mus“, – sakė jis.
Pasak koordinacinio štabo, Donecko srityje rusai mobilizavo 5 tūkst. 368 ukrainiečius, Luhansko srityje – 4 tūkst. 650, Zaporižios srityje – 560, o Chersono srityje – 478. Tuo metu Kryme buvo mobilizuoti 35 tūkst. 272 asmenys, o Sevastopolyje – dar 5 tūkst. 368. Ši mobilizacijos statistika apima laikotarpį nuo 2022 m. vasario iki 2025 m. liepos. Duomenis gavo Ukrainos karinė žvalgyba, o Rusijos pusė juos patvirtino, pažymėjo D. Usovas.
Anot jo, 16 proc. Ukrainos karo belaisvių stovyklose laikomų asmenų yra Ukrainos piliečiai, 6 proc. iš jų yra iš Krymo. Koordinacinio štabo sekretorius taip pat informavo, kad Aukščiausiajai Radai bus pateikti įstatymų pakeitimai, kuriais būtų uždrausta per belaisvių mainus į Rusiją grąžinti ukrainiečius iš laikinai okupuotų teritorijų.
„Turime priimti teisingą sprendimą, kai Rusijos pusė pareikalaus juos iškeisti, nes ukrainiečiai keičiami į ukrainiečius. Turime daryti viską, kad užtikrintume, jog jie negrįžtų į Rusiją, o liktų Ukrainoje“, – akcentavo D.Usovas.