Kyjivas: rusų karių pajėgos bando apsupti Bachmutą

Dabar jau sugriautą Bachmutą, virtusį politiniu trofėjumi, Rusijos pajėgos bando užimti ištisus mėnesius.

Ukrainos, kuri yra pažadėjusi ginti „Bachmuto tvirtovę“, Generalinis štabas pranešė, kad per pastarąją parą buvo atremta „daugiau kaip 130 priešo atakų“, įskaitant atakas Kupjanske, Lymane, Bachmute ir Avdijivkoje.

„Priešas tęsia savo bandymus apsupti Bachmuto miestą“, – sakoma pranešime.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovas Serhijus Čerevatas šeštadienį sakė, kad padėtis Bachmute „sunki, bet kontroliuojama“ ir kad šis miestas tapo „priešo prioritetiniu taikiniu“.

Kovos vyksta mieste ir aplink jį, paskelbė JAV įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW). Jis įspėjo, kad ukrainiečių aprūpinimo keliai siaurėja.

„Rusai galbūt ketino apsupti ukrainiečių pajėgas Bachmute, bet ukrainiečių vadai užsiminė, kad tikriausiai atsitrauks, o ne rizikuos apsiaustimi“, – šeštadienį paskelbė ISW.

Ukraina ir Rusija jau nuo vasaros įnirtingai kovoja dėl Bachmuto, kurio simbolinė reikšmė pranoksta karinę.

Prorusiški Donecko srities separatistai paskelbė vaizdo įrašą, esą parodantį rusų privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ kovotojus šiauriniuose Bachmuto priemiesčiuose, užėmusius Stupkų geležinkelio stotį.